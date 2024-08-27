هجوم سيبراني يضرب مطار سياتل.. ولا إنترنت لليوم الثالث

وقال مدير إدارة الطيران بالمطار، لانس ليتل، خلال مؤتمر صحافي الأحد: "نعمل على مدار الساعة لإعادة الأنظمة اللازمة إلى العمل ولتخفيف التأثير على ركابنا"، وفق أسوشييتد برس.
كما نبه المطار المسافرين بضرورة السماح بوقت إضافي في المطار واستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بشركات الطيران للحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة إذا تمكنوا من ذلك.
فيما كتبت إدارة المطار على صفحتها في فيسبوك: تواصل فرق المطار إحراز تقدم في استعادة الأنظمة، لكن لم نتمكن بعد من تحديد موعد معين للعودة إلى التشغيل الطبيعي".
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