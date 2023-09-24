هذه القنوات الأكثر شعبية في "واتساب"

الوكيل الاخباري - في الـ13 من سبتمبر الجاري، أطلق تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، خدمة "القنوات" التي طال انتظارها في أكثر من 150 بلدا في العالم، بعدما جرى اختبارها في دول بعينها.



وبعد مرور 10 أيام، بدأت بعض القنوات تحقق أرقاما بالملايين، وتظهر قائمة القنوات العشر الأكثر شعبية في "واتساب" حتى السبت في "واتساب" ما يلي:





1. واتساب 19 مليونا.

2. نتفليكس 14 مليونا.

3. ريال مدريد 13 مليونا.

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4. الممثلة البريطانية الهندية كاترينا كيف 11 مليونا.

5. مغني الراب باد باني من بورتوريكو 10.7 مليون.

6. نادي برشلونة الإسباني 9.6 مليون.



7. الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ 7.1 مليون.

8. نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 7 مليون.

9. فريق الكريكت الهندي 6.9 مليون

10. نادي ليفربول الإنجليزي 6 مليون.





وخدمة "القنوات" في "واتساب" باختصار هي: حساب يبعث بانتظام رسائل إلى مستخدمين كثر، لكن لا يوجد فيها مجال للتفاعل كما في المجموعات المعروفة في التطبيق بحيث يمكن تبادل الرسائل.





لكن بوسع أي شخص اختيار متابعة أي قناة عبر البحث عنها في خانة (update) في واجهة "واتساب" على الهواتف الذكية.

سكاي نيوز