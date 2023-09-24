الأحد 24-09-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

زلزال بقوة 4.4 درجات في جورجيا

منها تركيب مكيفات .. التربية تطرح عطاءات لصيانة مدارس في الأردن

دولة عربية تعلن إيقاف استيراد العجول والأبقار من فرنسا بسبب مرض معدي

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة اليوم

لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة

وفيات الأحد 24-9-2023

العلوم والتكنولوجيا: مشاريع بما يقارب 2 مليون دينار نفذتها المشاغل الهندسية مع مؤسسات وطنية

الأحد، 24-09-2023 07:37 ص

هذه القنوات الأكثر شعبية في "واتساب"

ن


الوكيل الاخباري - في الـ13 من سبتمبر الجاري، أطلق تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، خدمة "القنوات" التي طال انتظارها في أكثر من 150 بلدا في العالم، بعدما جرى اختبارها في دول بعينها.

وبعد مرور 10 أيام، بدأت بعض القنوات تحقق أرقاما بالملايين، وتظهر قائمة القنوات العشر الأكثر شعبية في "واتساب" حتى السبت في "واتساب" ما يلي:


1. واتساب 19 مليونا.
2. نتفليكس 14 مليونا.
3. ريال مدريد 13 مليونا.

اضافة اعلان


4. الممثلة البريطانية الهندية كاترينا كيف 11 مليونا.
5. مغني الراب باد باني من بورتوريكو 10.7 مليون.
6. نادي برشلونة الإسباني 9.6 مليون.


7. الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ 7.1 مليون.
8. نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 7 مليون.
9. فريق الكريكت الهندي 6.9 مليون
10. نادي ليفربول الإنجليزي 6 مليون.


وخدمة "القنوات" في "واتساب" باختصار هي: حساب يبعث بانتظام رسائل إلى مستخدمين كثر، لكن لا يوجد فيها مجال للتفاعل كما في المجموعات المعروفة في التطبيق بحيث يمكن تبادل الرسائل.


لكن بوسع أي شخص اختيار متابعة أي قناة عبر البحث عنها في خانة (update) في واجهة "واتساب" على الهواتف الذكية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
202392315206639J

أندرويد 14 يتيح لمستخدمي بيكسل تغيير الاختصارات على شاشة القفل

Screenshot 2023-06-08 160637

كيف تفعل ميزة متابعة القنوات في واتساب ؟ اتبع هذه الخطوات

elaosboa28146

تحذير هام لمستخدمي ايفون .. ثغرة امنية عليك تحديثها

galaxy-s24-plus-design-1024x576

جالكسي إس 24 .. اهم الميزات المرتقبة

650c49db42360438a14f012e

فيسبوك تعدّل شعارها.. هل يمكنك ملاحظة الفرق؟

1111-12

مؤلف "غايم أوف ثرونز" وكتّاب آخرون يقاضون "أوبن إيه آي" مبتكرة "شات جي بي تي"

أخبار متعلقة
Screenshot 2023-06-08 160637

كيف تفعل ميزة متابعة القنوات في واتساب ؟ اتبع هذه الخطوات

20180717151433783

تجنباً للتجسس.. فعل واتساب واتبع هذه الخطوات !

image

واتساب تختبر التطبيق الذي طال انتظاره لجهاز "آيباد"

images-2023-04-12T224722.493

مارك زوكربيرغ يفجر مفاجأة : ميزتان مرتقبتان لواتساب !

7cea964d7b7ef0b875c3201e5a2463913828cddc-170923080455

واتساب يحذر : لن ندعم هذا النوع من الهواتف الشهر المقبل !

whatsApp

هام من واتساب .. ميزة مرتقبة لجميع المستخدمين