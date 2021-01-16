السبت 16-01-2021
الوكيل الاخباري

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

العراق: إغلاق الحدود لمنع انتقال سلالة كورونا الجديدة

منخفض جوي قطبي قادم للأردن

مطالب بتعبيد الطرق الترابية في بلدة الكريمة

الملك يعود إلى أرض الوطن

%3.98 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

الكشف عن سبب التواجد الامني على دوار المدينة

الوزير كريشان ينهي عقد استئجار بقيمة 260 الف دينار

انخفاض كبير بعدد إصابات كورونا في الاردن

عبيدات : الأردن ما زال معرضا للزيادة في انتشار الفيروس

السبت، 16-01-2021 04:30 م

هكذا يُمكنك تغيير إعدادات الخصوصية لبعض منشورات فيسبوك

Facebook (Custom)


الوكيل الإخباري_ من خلال ضبط إعدادات الخصوصية لمنشورات معينة على “فيسبوك” ، يمكنك منع أولئك الذين ينتقدون دائمًا هذه الأنواع من المنشورات من رؤية ما تنشره، كل ما عليك فعله هو اتباع هذه التعليمات.

اضافة اعلان
 

– انقر حيث تظهر ، “ما الذي يدور في ذهنك".


– انقر فوق القائمة المنسدلة للوصول إلى المزيد من الخيارات، يمكنك الاختيار من بين الخيارات مثل: عامة، الأصدقاء، ما عدا أصدقاء محددين، أنا فقط، مخصص.


– اختر الخيار المخصص إذا كنت تريد مشاركة منشوراتك مع الأصدقاء ، ولكنك تريد إبقاء أصدقاء محددين بالخارج.


– أضف الشخص الذي لا تريد نشر هذه المشاركة معه في المربع “عدم المشاركة مع” ، وأنت على ما يرام، ولن يقوم “فيسبوك” بإخطار ذلك الصديق بأنك لا تريد مشاركة هذه المشاركة معه.

وإذا كنت لا تريد أن يرى صديق معين هذه المشاركة ، فمن الأفضل أن توضح في مشاركاتك أنك لا تريد من أي شخص وضع علامة على أي شخص آخر في المشاركة، ومن خلال عدم القيام بذلك ، يمكن لشخص ما وضع علامة على جهة الاتصال التي لا تريد أن ترى هذه المشاركة ورؤيتها على أي حال.


المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
gaming-newbies-stadia-mobileMasterAt3x

مبيعات قياسية لألعاب الفيديو في الولايات المتحدة سنة 2020

20210115020741741 (Custom)

شركة جوجل تصلح خطأً في إشعارات تطبيق NHS لتتبع كورونا

image (Custom) (1)

عُطل مفاجئ يصيب تطبيق سيجنال

50f45769-33b4-48ee-8012-e672fdf3c022_16x9_1200x676 (Custom)

3 خطوات لإلغاء تنشيط حسابك على تويتر

Google-HQ-e1518800521672

غوغل تتم صفقة تجعلها تدخل بقوة سوق الساعات الذكية

12021919588808098556

قرار عاجل من واتسآب عقب احتجاجات المستخدمين

أخبار متعلقة
Facebook (Custom)

بالخطوات .. كيف تظهر غير متصل على فيسبوك وأنت نشط

WhatsApp-update-how-to-update-WhatsApp-on-iPhone-Android-WhatsApp-hack-1126966

'واتساب' بعد التحديث الجديد .. اكتشاف ثغرة كبيرة

image

تحذير هام من ميزة جديدة ستطرحها واتسآب للمستخدمين !

ترامب فيسبوك

بعد تعليق حسابه لمدة 24 ساعة.. ضربة جديدة من فيسبوك لـ ترامب

1

واتسآب يقرر وقف حسابات من يرفضون مشاركة بياناتهم الخاصة مع فيسبوك

2020-04-22T103422Z_460866271_RC2M9G9R43G2_RTRMADP_3_FACEBOOK-RELIANCE-JIO

فيسبوك يطرح تغييرات جديدة على خدمات ماسنجر في أوروبا