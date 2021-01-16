هكذا يُمكنك تغيير إعدادات الخصوصية لبعض منشورات فيسبوك

الوكيل الإخباري_ من خلال ضبط إعدادات الخصوصية لمنشورات معينة على “فيسبوك” ، يمكنك منع أولئك الذين ينتقدون دائمًا هذه الأنواع من المنشورات من رؤية ما تنشره، كل ما عليك فعله هو اتباع هذه التعليمات.



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– انقر حيث تظهر ، “ما الذي يدور في ذهنك".



– انقر فوق القائمة المنسدلة للوصول إلى المزيد من الخيارات، يمكنك الاختيار من بين الخيارات مثل: عامة، الأصدقاء، ما عدا أصدقاء محددين، أنا فقط، مخصص.



– اختر الخيار المخصص إذا كنت تريد مشاركة منشوراتك مع الأصدقاء ، ولكنك تريد إبقاء أصدقاء محددين بالخارج.



– أضف الشخص الذي لا تريد نشر هذه المشاركة معه في المربع “عدم المشاركة مع” ، وأنت على ما يرام، ولن يقوم “فيسبوك” بإخطار ذلك الصديق بأنك لا تريد مشاركة هذه المشاركة معه.



وإذا كنت لا تريد أن يرى صديق معين هذه المشاركة ، فمن الأفضل أن توضح في مشاركاتك أنك لا تريد من أي شخص وضع علامة على أي شخص آخر في المشاركة، ومن خلال عدم القيام بذلك ، يمكن لشخص ما وضع علامة على جهة الاتصال التي لا تريد أن ترى هذه المشاركة ورؤيتها على أي حال.



المصدر : الامارات نيوز





