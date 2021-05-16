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الأحد، 16-05-2021 04:19 م

هل تخلَّت مايكروسوفت عن Windows 10x الجديد؟

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الوكيل الاخباري - أشارت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية إلى أن مايكروسوفت من الممكن أن تتخلى عن تطوير نظام Windows 10x الذي كان يفترض أن يحدث نقلة نوعية في عالم الحواسب.

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وتبعا للمدون الشهير براند سامس فإن "مايكروسوفت قررت تأجيل إطلاق Windows 10X حاليا، وفي حال قررت إطلاقه فإنه لن يظهر للمستخدمين قبل نهاية العام الجاري، وتركز الشركة حاليا على تطوير أنظمة Windows 10 الحالية لدعمها بمميزات إضافية".


ويرى المدون أن "Windows 10X من المحتمل ألا يطلق بالصورة التي كانت قد وضعت له، فمستخدمو حواسب ويندوز لا يحتاجون تغييرا جذريا في أنظمة عمل أجهزتهم، بل هم بحاجة لبعض الوظائف الجديدة التي ستسهل استخدام Windows 10 وتجعله أكثر عملية، كما يحتاجون لتطبيقات توفر لهم بيئة افتراضية آمنة بالنسبة للبيانات، إضافة لواجهات استخدام جديدة".

 

وكانت مايكروسوفت قد أشارت سابقا إلى أن نظام Windows 10X الذي تعمل عليه سيكون نسخة مخففة عن أنظمة Windows 10 الحالية، ومجهزة بواجهات تناسب مستخدمي الحواسب اللوحية والحواسب المحمولة المزودة بشاشات لمسية، كما ستكون واجهاته خالية من زر Start والقائمة الرئيسية فيه ستختلف عن تلك الموجودة في أنظمة ويندوز الآن.


ويرى بعض المحللين أن انتشار الوباء في العالم أثر على متطلبات مستخدمي الحواسب وجعل العديد منهم يعودون لاستخدام حواسب ويندوز التقليدية للعمل عن بعد، ما شجع مايكروسوفت على تعديل خططها بشأن تطوير أنظمة التشغيل لهذه الأجهزة.

روسيا اليوم

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