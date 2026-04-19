هل تستخدم "غوغل كروم"؟ تحديث جديد بانتظارك

الوكيل الإخباري- أعلنت "غوغل" تحديثًا جديدًا لميزة "وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode" في متصفح كروم، لإضافة قدرات أكثر تقدمًا للتعامل مع التبويبات وفتح الروابط، بهدف تحسين تجربة التصفح المدعومة بالذكاء الاصطناعي.





ويتيح التحديث الجديد فتح الروابط بنمط عرض جانبي داخل المتصفح، بدلًا من الانتقال إلى تبويب جديد، حيث تُعرض صفحة المصدر إلى جانب نافذة "وضع AI Mode"، ما يمكّن المستخدم من تصفح المحتوى وطرح أسئلة إضافية في الوقت نفسه.



وتحافظ الميزة على سياق البحث الأصلي، إذ يفهم النظام سبب الوصول إلى الصفحة، ويستخدمه لتقديم إجابات أكثر دقة دون الحاجة إلى إعادة إدخال تفاصيل مثل اسم المنتج أو الموضوع.



وأضافت "غوغل" كذلك إمكانية استخدام التبويبات المفتوحة كمصدر مباشر للمعلومات داخل "وضع AI Mode"، حيث يمكن للمستخدم اختيار تبويب واحد أو مجموعة تبويبات ليعتمد عليها النظام في الإجابة عن الاستفسارات.



ويدعم التحديث إدراج صور وملفات PDF ضمن السياق نفسه، ما يوسّع نطاق التحليل ليشمل محتوى متنوعًا دون الحاجة إلى نسخ الروابط يدويًا.



وأظهرت اختبارات "غوغل" أن التكامل الجديد يقلل التنقل بين التبويبات ويساعد المستخدمين على التركيز أثناء التصفح.



وأوضح مايك توريس، نائب رئيس المنتجات في كروم، أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع لإدماج قدرات الذكاء الاصطناعي العملية في المتصفح.



وبدأ طرح التحديث الجديد للمستخدمين في الولايات المتحدة، على أن يتوسع لاحقًا إلى أسواق أخرى عالميًا خلال الفترة المقبلة.



يُذكر أن "وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode"، الذي أُطلق العام الماضي، يشكّل واجهة بحث تفاعلية داخل محرك "غوغل"، وقد حصل على تحديثات متلاحقة شملت إنشاء الصور، وتخطيط الرحلات، ودعم حجوزات المطاعم، إلى جانب إبراز روابط المصادر بشكل أوضح.





