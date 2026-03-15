هل تعاني من ضعف الإرسال في هاتفك؟ إليك الأسباب المُحتملة

في الأساس، يمكن أن تكون المشكلة مرتبطة بضعف تغطية الشبكة في بعض المناطق، خصوصاً داخل الأبنية السميكة أو في المناطق الجبلية، حيث تعيق الجدران الخرسانية والإشارات البعيدة وصول الموجات اللاسلكية بشكل كافٍ.
أيضاً، قد يكون ازدحام الشبكة سبباً رئيسياً، إذ يؤدي استخدام عدد كبير من الأشخاص لنفس برج الاتصال في الوقت نفسه إلى انخفاض جودة الإشارة.
كذلك، فإنَّ إعدادات الهاتف قد تلعب دوراً أيضاً، مثل تفعيل وضع الطيران سابقاً أو اختيار شبكة غير مناسبة.
ومن بين الأسباب المحتملة كذلك تلف شريحة الاتصال (SIM) أو وجود خلل في هوائي الهاتف الداخلي نتيجة سقوط الجهاز أو تعرضه للرطوبة.
لذلك، ينصح خبراء الاتصالات بتجربة إعادة تشغيل الهاتف، أو تبديل الشريحة، أو تحديث نظام التشغيل، وفي حال استمرار المشكلة يُفضّل التواصل مع شركة الاتصالات أو فحص الجهاز لدى مختص.
