هل حظرك أحدهم على واتساب؟ هذه العلامات قد تمنحك الإجابة

الوكيل الإخباري- لا يوفر تطبيق واتساب وسيلة رسمية لمعرفة ما إذا كان المستخدم قد تعرّض للحظر من أحد جهات الاتصال، إذ يعتمد سياسة تحافظ على الخصوصية وتمنع إرسال إشعارات بهذا الشأن.

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وتتداول بعض الأوساط التقنية ما يُعرف بـ«اختبار التشفير» كمؤشر محتمل على الحظر، إلا أن الخبراء يؤكدون أنه غير موثوق، إذ قد يفشل التحقق من التشفير لأسباب تقنية متعددة لا علاقة لها بالحظر.



وتشمل المؤشرات غير المباشرة الأخرى اختفاء صورة الملف الشخصي أو حالة «آخر ظهور»، وبقاء الرسائل بعلامة صح واحدة، أو تعذر إجراء المكالمات وإضافة الشخص إلى المجموعات.