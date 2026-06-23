هل حظرك أحدهم على واتساب؟ هذه العلامات قد تمنحك الإجابة

وتتداول بعض الأوساط التقنية ما يُعرف بـ«اختبار التشفير» كمؤشر محتمل على الحظر، إلا أن الخبراء يؤكدون أنه غير موثوق، إذ قد يفشل التحقق من التشفير لأسباب تقنية متعددة لا علاقة لها بالحظر.
وتشمل المؤشرات غير المباشرة الأخرى اختفاء صورة الملف الشخصي أو حالة «آخر ظهور»، وبقاء الرسائل بعلامة صح واحدة، أو تعذر إجراء المكالمات وإضافة الشخص إلى المجموعات.
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