هل ستحتاج لتحريك يدك للدخول إلى المواقع قريباً؟

ووفقاً لقوقل، تعمل التقنية عبر كاميرا الجهاز لتتبع حركة اليد والأصابع أثناء تنفيذ إيماءات محددة، للتأكد من أنها ليست محتوى مزيفاً أو مولداً بالذكاء الاصطناعي، مع حذف بيانات الفيديو فور انتهاء التحقق وعدم ربطها بهوية المستخدم.
ويشترط النظام موافقة المستخدم، مع إمكانية سحب الإذن في أي وقت، فيما سيبقى نظام reCAPTCHA التقليدي متاحاً كخيار بديل لمن لا يستطيع استخدام الإيماءات لأسباب صحية أو تقنية.
-
أخبار متعلقة
-
تطبيق Claude يطلب وثائق هوية أو فيديو 'سيلفي' من بعض المستخدمين
-
تسريبات: سامسونغ تكشف أجهزة جديدة في 2026
-
هاتف جديد من ZTE ينافس آبل وسامسونغ
-
ميتا تعلّق برنامجاً لتتبع أنشطة الموظفين
-
كيف تحصل على ميزات واتساب قبل إطلاقها؟
-
إنستغرام يغيّر تجربة التصفح من جديد
-
تغييرات هادئة لكن مؤثرة في يوتيوب
-
هل تكشف ساعتك الذكية مرضك؟ الخبراء يجيبون