هل ستحتاج لتحريك يدك للدخول إلى المواقع قريباً؟

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تعبيرية
 
الأحد، 28-06-2026 03:12 م
الوكيل الإخباري-   تتجه شركة قوقل نحو جيل جديد من تقنيات التحقق الرقمي، يعتمد على إيماءات اليد أمام الكاميرا لتمييز البشر عن الروبوتات، في خطوة تهدف إلى مواجهة تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرتها على تجاوز اختبارات CAPTCHA التقليدية.اضافة اعلان


ووفقاً لقوقل، تعمل التقنية عبر كاميرا الجهاز لتتبع حركة اليد والأصابع أثناء تنفيذ إيماءات محددة، للتأكد من أنها ليست محتوى مزيفاً أو مولداً بالذكاء الاصطناعي، مع حذف بيانات الفيديو فور انتهاء التحقق وعدم ربطها بهوية المستخدم.

ويشترط النظام موافقة المستخدم، مع إمكانية سحب الإذن في أي وقت، فيما سيبقى نظام reCAPTCHA التقليدي متاحاً كخيار بديل لمن لا يستطيع استخدام الإيماءات لأسباب صحية أو تقنية.
 
 


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