هل قام أحدهم بحظرك على "واتساب"؟.. علامات تكشف لك الحقيقة

الوكيل الإخباري- على الرغم من أن تطبيق "واتساب" لا يرسل إشعارًا مباشرًا للمستخدم عند تعرضه للحظر، حفاظًا على خصوصية الطرف الآخر، إلا أن هناك مؤشرات واضحة يمكن من خلالها الاستدلال على ذلك.



إليك أبرز الطرق لمعرفة ما إذا كان قد تم حظرك:



اختفاء معلومات "آخر ظهور":

إذا لم تعد قادرًا على رؤية حالة "آخر ظهور" (Last Seen) أو "متصل الآن" (Online) لجهة الاتصال، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الحظر، مع الأخذ في الاعتبار أن المستخدم قد يكون عطّل هذه الميزة من إعدادات الخصوصية.

عدم رؤية تحديثات الصورة الشخصية:



في حال تم حظرك، لن تظهر لك أي تحديثات على الصورة الشخصية لجهة الاتصال، وغالبًا ما ستظهر الصورة الافتراضية الرمادية بدلًا منها.



علامة "صح" واحدة فقط:



عند إرسال رسالة لشخص قام بحظرك، ستظهر دائمًا علامة "صح" واحدة (تم الإرسال)، ولن تظهر علامة "الصح" الثانية (تم التسليم)، ما يعني أن الرسالة لم تصل إلى هاتفه.



فشل المكالمات:

لن تنجح أي محاولة لإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو عبر التطبيق مع الشخص الذي قام بحظرك، إذ تنقطع المكالمة أو تفشل المحاولة بشكل متكرر.