الثلاثاء 2026-05-05 02:33 م

هل قام أحدهم بحظرك على "واتساب"؟.. علامات تكشف لك الحقيقة

واتساب
واتساب
 
الثلاثاء، 05-05-2026 11:45 ص

الوكيل الإخباري-   على الرغم من أن تطبيق "واتساب" لا يرسل إشعارًا مباشرًا للمستخدم عند تعرضه للحظر، حفاظًا على خصوصية الطرف الآخر، إلا أن هناك مؤشرات واضحة يمكن من خلالها الاستدلال على ذلك.

إليك أبرز الطرق لمعرفة ما إذا كان قد تم حظرك:

اختفاء معلومات "آخر ظهور":
إذا لم تعد قادرًا على رؤية حالة "آخر ظهور" (Last Seen) أو "متصل الآن" (Online) لجهة الاتصال، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الحظر، مع الأخذ في الاعتبار أن المستخدم قد يكون عطّل هذه الميزة من إعدادات الخصوصية.

اضافة اعلان


عدم رؤية تحديثات الصورة الشخصية:


في حال تم حظرك، لن تظهر لك أي تحديثات على الصورة الشخصية لجهة الاتصال، وغالبًا ما ستظهر الصورة الافتراضية الرمادية بدلًا منها.


علامة "صح" واحدة فقط:


عند إرسال رسالة لشخص قام بحظرك، ستظهر دائمًا علامة "صح" واحدة (تم الإرسال)، ولن تظهر علامة "الصح" الثانية (تم التسليم)، ما يعني أن الرسالة لم تصل إلى هاتفه.


فشل المكالمات:
لن تنجح أي محاولة لإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو عبر التطبيق مع الشخص الذي قام بحظرك، إذ تنقطع المكالمة أو تفشل المحاولة بشكل متكرر.


اختبار "المجموعة":
تُعد هذه الطريقة الأكثر دقة؛ فإذا حاولت إضافة جهة الاتصال إلى "مجموعة" وظهرت رسالة تفيد بعدم صلاحيتك لإضافته، فهذا مؤشر قوي على أنه قد قام بحظرك.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملك يزور محافظة الزرقاء ويطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها

أخبار محلية الملك يزور محافظة الزرقاء ويطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها

خالد جاسم .. رحلة القطري إلى قلوب الأردنيين التي انطلقت من آسيا 2023

ترند خالد جاسم .. رحلة القطري إلى قلوب الأردنيين التي انطلقت من آسيا 2023

ب

أخبار محلية الحديد مديراً للمركز الاعلامي في أمانة عمان الكبرى بالإضافة لوظيفته

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

خاص بالوكيل أطباء البورد الأجنبي يشكون قيود معادلة الشهادات في وزارة الصحة

جثة بالقرب من الدوار السادس .. وبيان أمني

أخبار محلية جثة بالقرب من الدوار السادس .. وبيان أمني

مادة غذائية يمكنها إبطاء تطور مرض الرعاش

طب وصحة مادة غذائية يمكنها إبطاء تطور مرض الرعاش

ل

أخبار محلية الملك يهنئ علي الزيدي هاتفيا بتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية

الولايات المتحدة.. سحب عاجل لملايين عبوات الطعام بعد تسجيل إصابات وفقدان دائم للبصر

منوعات الولايات المتحدة.. سحب ملايين عبوات الطعام بعد تسجيل إصابات وفقدان دائم للبصر



 
 






الأكثر مشاهدة

 