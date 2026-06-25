هل كانت الهواتف القديمة أكثر عملية من هواتف اليوم؟

الوكيل الإخباري- رغم التطور الكبير الذي تشهده الهواتف الذكية الحديثة، لا تزال بعض ميزات الهواتف القديمة تحظى بتقدير المستخدمين، الذين يرون أنها كانت أكثر عملية ومرونة في الاستخدام اليومي.

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ومن أبرز هذه الميزات البطاريات القابلة للإزالة، التي كانت تتيح استبدالها بسهولة عند تراجع أدائها، في حين أصبحت البطاريات اليوم مدمجة داخل الأجهزة، ما يجعل صيانتها أكثر تعقيداً.

كما يفتقد كثيرون دعم بطاقات الذاكرة الخارجية، التي كانت توفر خياراً سهلاً ومنخفض التكلفة لتوسيع مساحة التخزين، مقارنة بالاعتماد الحالي على التخزين الداخلي أو الخدمات السحابية.



ويُعد اختفاء منفذ السماعات التقليدي (3.5 ملم) من أكثر التغييرات إثارة للجدل، إذ يفضّل بعض المستخدمين السماعات السلكية لما توفره من سهولة واستقرار في الاستخدام دون الحاجة إلى الشحن أو الاتصال اللاسلكي.