هل كانت الهواتف القديمة أكثر عملية من هواتف اليوم؟

ويُعد اختفاء منفذ السماعات التقليدي (3.5 ملم) من أكثر التغييرات إثارة للجدل، إذ يفضّل بعض المستخدمين السماعات السلكية لما توفره من سهولة واستقرار في الاستخدام دون الحاجة إلى الشحن أو الاتصال اللاسلكي.
ورغم ما تقدمه الهواتف الحديثة من تقنيات متطورة، لا تزال هذه الميزات القديمة تمثل لدى كثيرين نموذجاً للبساطة والعملية، ما يطرح تساؤلات حول التوازن بين التطور التقني واحتياجات المستخدمين الفعلية.
-
أخبار متعلقة
-
لماذا تسعى الشركة المالكة لـ"تيك توك" إلى اقتراض 20 مليار دولار؟
-
سامسونغ تكشف عن Galaxy M47.. وهذه أبرز مفاجآته - فيديو
-
أندرويد 17 يدعم تقنية جديدة لتحسين الصوت اللاسلكي
-
هاتف جديد من Honor.. ميزة واحدة كفيلة بجذب المستخدمين
-
آيفون 18 برو.. 3 ميزات قد تجعل الترقية مغرية
-
زوكربيرغ يراهن على أسواق التنبؤ
-
ترامب يطالب ميتا بكشف نماذجها للذكاء الاصطناعي قبل إطلاقها
-
كيف هزم "لاين شاين" أقوى حاسوب أميركي؟ - فيديو