السبت 2025-03-22 05:03 م
 

هل هاتفك الآيفون بطيء؟ جرّب هذه الإعدادات لتسريعه!

تالالا
تعبيرية
 
السبت، 22-03-2025 03:29 م

الوكيل الإخباري-  إذا كنت تشعر بأن هاتفك الآيفون أصبح بطيئًا في الأداء، فقد تكون بعض الإعدادات هي السبب. إليك بعض التعديلات السريعة التي قد تعيد لجهازك سرعته دون الحاجة إلى تحديثه أو استبداله.

اضافة اعلان


1. تقليل تأثيرات الحركة
تُعد الرسوم المتحركة والانتقالات البصرية من العوامل التي تستهلك موارد المعالجة في جهازك. لإيقافها وزيادة سرعة الهاتف:
🔹 انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > الحركة.
🔹 قم بتفعيل خيار تقليل الحركة، مما يقلل التأثيرات البصرية غير الضرورية ويجعل التنقل أسرع.
2. إيقاف تحديث التطبيقات في الخلفية
تحديث التطبيقات باستمرار يستهلك موارد الهاتف حتى عند عدم استخدامه. لتعطيل هذه الميزة:
🔹 انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث التطبيقات في الخلفية.
🔹 اختر إيقافها تمامًا أو حدد التطبيقات التي تحتاجها فقط.
3. نصائح إضافية من "أبل" لتسريع الأداء
✔️ تحقق من الشبكة: ضعف الاتصال قد يؤثر على سرعة الهاتف.
✔️ تجنب ارتفاع حرارة الجهاز: الحرارة الزائدة تقلل الأداء.
✔️ إغلاق التطبيقات العالقة: التطبيقات غير المستجيبة تستهلك موارد الجهاز.
✔️ توفير مساحة تخزين كافية: تأكد من وجود 1 جيجابايت على الأقل من المساحة الحرة، حيث يؤدي امتلاء الذاكرة إلى تباطؤ النظام.


أجهزة iPad أيضًا!
تنطبق هذه الحلول على أجهزة iPad أيضًا، فإذا كنت تعاني من بطء الأداء، يمكنك تجربة هذه الإعدادات لاستعادة السرعة المطلوبة.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمان

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الاحد

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي العوايشة وأبو زيد والعربيات

خلال لقائه متقاعدين عسكريين وممثلين عن عشيرة الحمادنة

أخبار محلية العيسوي: الملك يرسم المستقبل بثبات الموقف ووضوح الرؤية

وزارة المياه

أخبار محلية وزارة المياه: مخزون مائي متواضع جدا في السدود

ر

المرأة والجمال كيف تحافظ على نضارة بشرتك في رمضان رغم قلة النوم؟

الأمن في غزة يحاول السيطرة على حريق اندلع بمخازن تموينية

فلسطين 3 شهداء جراء قصف الاحتلال شمالي قطاع غزة

أرشيفية

عربي ودولي اليونيفيل تعبر عن قلقها إزاء تصاعد العنف جنوب لبنان

رر

تكنولوجيا لمستخدمي "أدوبي".. تحديث جديد متطور جداً



 
 





الأكثر مشاهدة