هل هاتفك الآيفون بطيء؟ جرّب هذه الإعدادات لتسريعه!

1. تقليل تأثيرات الحركة
تُعد الرسوم المتحركة والانتقالات البصرية من العوامل التي تستهلك موارد المعالجة في جهازك. لإيقافها وزيادة سرعة الهاتف:
🔹 انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > الحركة.
🔹 قم بتفعيل خيار تقليل الحركة، مما يقلل التأثيرات البصرية غير الضرورية ويجعل التنقل أسرع.
2. إيقاف تحديث التطبيقات في الخلفية
تحديث التطبيقات باستمرار يستهلك موارد الهاتف حتى عند عدم استخدامه. لتعطيل هذه الميزة:
🔹 انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث التطبيقات في الخلفية.
🔹 اختر إيقافها تمامًا أو حدد التطبيقات التي تحتاجها فقط.
3. نصائح إضافية من "أبل" لتسريع الأداء
✔️ تحقق من الشبكة: ضعف الاتصال قد يؤثر على سرعة الهاتف.
✔️ تجنب ارتفاع حرارة الجهاز: الحرارة الزائدة تقلل الأداء.
✔️ إغلاق التطبيقات العالقة: التطبيقات غير المستجيبة تستهلك موارد الجهاز.
✔️ توفير مساحة تخزين كافية: تأكد من وجود 1 جيجابايت على الأقل من المساحة الحرة، حيث يؤدي امتلاء الذاكرة إلى تباطؤ النظام.
أجهزة iPad أيضًا!
تنطبق هذه الحلول على أجهزة iPad أيضًا، فإذا كنت تعاني من بطء الأداء، يمكنك تجربة هذه الإعدادات لاستعادة السرعة المطلوبة.
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