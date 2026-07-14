الثلاثاء 2026-07-14 03:49 م

هل يبطئ الكابل الطويل شحن الهاتف؟ خبراء يوضحون الحقيقة

يب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 11:11 ص
الوكيل الإخباري-   يعتقد كثيرون أن كابل الشحن الطويل يبطئ شحن الهاتف، لكن الخبراء يوضحون أن التأثير يعتمد بشكل أكبر على جودة الكابل وتصميمه وليس الطول فقط.اضافة اعلان


فعلياً، يؤدي طول الكابل إلى زيادة المقاومة الكهربائية، ما قد يسبب انخفاضاً بسيطاً في الجهد وسرعة الشحن، إلا أن الفرق يكون غالباً غير ملحوظ عند استخدام كابل عالي الجودة.

ويشير الخبراء إلى أن سماكة الأسلاك الداخلية ومعيار التصنيع مثل AWG يلعبان دوراً أساسياً في كفاءة الشحن، حيث توفر الكابلات ذات الأسلاك الأكثر سماكة أداءً أفضل، خصوصاً عند الأطوال الطويلة.

وينصح باختيار كابلات موثوقة تحمل اعتمادات مثل USB-IF أو تدعم معيار USB Power Delivery لضمان شحن أسرع وأكثر أماناً.

الخلاصة: طول الكابل ليس العامل الحاسم في سرعة الشحن، بل جودة تصنيعه ومواصفاته هي الأهم.
 
 


gnews

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