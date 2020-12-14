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الإثنين، 14-12-2020 10:58 ص

هل يتم اطلاق محرك بحث جديد لمنافسة جوجل؟

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الوكيل الاخباري - ترددت في وسائل إعلام عدة أنباء عن قيام شركة آبل الأمريكية بتطوير محرك بحث جديد لمنافسة "جوجل".

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وذكر موقع "aitnews" في تقرير له أن الكثير من المطورين لاحظوا في الآونة الأخيرة أن الشركة الأمريكية، قد صعدت من الجهود التي تبذلها من أجل لتطوير تقنياتها الخاصة بعملية البحث.

 

وأرجع المطورون ذلك إلى تركيز الشركة على روبوت البحث الخاص بها والمعروف باسم "Applebot"، موضحين أن الشركة عادة ما تفحص من خلال روبوتات البحث سجلات المواقع الإلكترونية وذلك بهدف عمل تصنيف وفهرسة لنتائج البحث.


وبحسب الموقع فإن الشركة ذكرت أن هذا التركيز يعود إلى الجهود التي تهدف إلى تحسين المساعد الصوتي (Siri)، وكذلك محرك البحث Spotlight.


لكن الموقع قال إن هناك الكثير من الشائعات التي تتردد عن أن الشركة تتجه نحو إطلاق محرك خاص للبحث، وذلك من أجل منافسة عملاق البحث، جوجل.


وأشار الموقع إلى أن اهتمام آبل بتطوير روبوت البحث جاء في نفس توقيت الضغوط الممارسة من قبل لجنة المنافسة في بريطانيا من أجل إلغاء صفقة بين الشركة الأمريكية، وجوجل.


وبحسب الموقع فإن هذه الصفقة المقدرة بالمليارات تنص على أن يصبح جوجل، هو محرك البحث في هواتف آيفون، الأمر الذي دفع العديد إلى التوقع بأن آبل تسعى لإطلاق محرك للبحث في وقت قريب.


يذكر أن الكثير من وسائل الإعلام نقلت عن موقع "aitnews" توقعاته بشأن محرك البحث المحتمل لشركة آبل.

 

سبوتنيك

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