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الإثنين، 02-01-2023 05:11 م

هل يجبر "واتساب" مستخدميه على دفع اشتراك شهري؟

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الوكيل الاخباري - كشف خبير تقني عن حقيقة اعتزام «واتساب» إجبار مستخدميه على دفع اشتراك شهري.

وأوضح المهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، أن البعض يتداول أخباراً عن أن التطبيق سيكون باشتراك شهري بمقابل مالي، مؤكداً أنها أخبار غير سليمة.

وقال الحارثي، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة «دي إم سي»، إن حقيقة الأمر أن بعض أنواع الهواتف المحمولة لن تتمتع بخدمة «واتساب» في المستقبل.

وأضاف أن «واتساب» تعلن دائماً عن خروج التطبيق من إطار الدعم الفني في بعض أنظمة التشغيل وبعض الهواتف المحمولة.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 49 هاتفاً محمولاً يحتوي أنظمة تشغيل مختلفة سوف يتوقف «واتساب» فيها.

وأكد أن هذا الإجراء يحدث بصورة دورية لكي تستطيع الشركة تقديم خدماتها الجديدة.

وتابع: «سنجد بكل بساطة أن التطبيق لا يعمل ويطلب التحديث، لكن عندما يقوم المستخدم بالتحديث، سيجد أن نظام التشغيل لا يدعم التطبيق، وبالتالي لن يكون موجوداً».

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