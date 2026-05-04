هل يجب فصل التلفزيون الذكي من الكهرباء؟

وبحسب التقرير، تستهلك أجهزة التلفزيون الذكية قدرًا محدودًا جدًا من الطاقة وهي في وضع الاستعداد، أو ما يُعرف باستهلاك الطاقة الشبحية، أي الكهرباء التي يسحبها الجهاز وهو موصول بالكهرباء حتى عندما يكون مطفأً. وأوضح أن بعض الطرز الحديثة تستخدم هذا الوضع لعرض صور أو أعمال فنية على الشاشة.
وأشار التقرير إلى أنه إذا كان المستخدم حريصًا جدًا على تقليل استهلاك الكهرباء، فيمكنه ببساطة إلغاء وضع الاستعداد من الإعدادات، من دون الحاجة إلى فصل الجهاز بالكامل من الكهرباء. وعادةً ما يوجد هذا الخيار ضمن قوائم مثل System أو Power and Energy، أو ضمن الإعدادات المتقدمة، بحسب نوع التلفزيون.
ولفت الموقع إلى أن استهلاك الكهرباء في وضع الاستعداد يبقى منخفضًا للغاية. فمثلًا، يستهلك تلفزيون مثل LG G5 OLED بقياس 55 بوصة أقل من 0.5 واط في هذا الوضع، ما يعني أن الوفر المالي السنوي الناتج عن إيقافه قد يبقى محدودًا جدًا، ولا يبرر، في رأي التقرير، عناء فصل الجهاز وإعادة وصله بشكل متكرر.
