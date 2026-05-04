هل يجب فصل التلفزيون الذكي من الكهرباء؟

الوكيل الإخباري- ذكر موقع BGR أن فصل التلفزيون الذكي من الكهرباء عند عدم استخدامه لفترات طويلة لا يحقق، في معظم الحالات، فائدة كبيرة تستحق العناء، لأن الأجهزة الحديثة صُممت لتعمل بكفاءة عالية حتى عند بقائها موصولة بالمقبس.

وبحسب التقرير، تستهلك أجهزة التلفزيون الذكية قدرًا محدودًا جدًا من الطاقة وهي في وضع الاستعداد، أو ما يُعرف باستهلاك الطاقة الشبحية، أي الكهرباء التي يسحبها الجهاز وهو موصول بالكهرباء حتى عندما يكون مطفأً. وأوضح أن بعض الطرز الحديثة تستخدم هذا الوضع لعرض صور أو أعمال فنية على الشاشة.



وأشار التقرير إلى أنه إذا كان المستخدم حريصًا جدًا على تقليل استهلاك الكهرباء، فيمكنه ببساطة إلغاء وضع الاستعداد من الإعدادات، من دون الحاجة إلى فصل الجهاز بالكامل من الكهرباء. وعادةً ما يوجد هذا الخيار ضمن قوائم مثل System أو Power and Energy، أو ضمن الإعدادات المتقدمة، بحسب نوع التلفزيون.