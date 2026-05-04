الإثنين 2026-05-04 01:09 م

هل يجب فصل التلفزيون الذكي من الكهرباء؟

هل يجب فصل التلفزيون الذكي من الكهرباء؟
تعبيرية
 
الإثنين، 04-05-2026 11:13 ص

الوكيل الإخباري-   ذكر موقع BGR أن فصل التلفزيون الذكي من الكهرباء عند عدم استخدامه لفترات طويلة لا يحقق، في معظم الحالات، فائدة كبيرة تستحق العناء، لأن الأجهزة الحديثة صُممت لتعمل بكفاءة عالية حتى عند بقائها موصولة بالمقبس.

اضافة اعلان


وبحسب التقرير، تستهلك أجهزة التلفزيون الذكية قدرًا محدودًا جدًا من الطاقة وهي في وضع الاستعداد، أو ما يُعرف باستهلاك الطاقة الشبحية، أي الكهرباء التي يسحبها الجهاز وهو موصول بالكهرباء حتى عندما يكون مطفأً. وأوضح أن بعض الطرز الحديثة تستخدم هذا الوضع لعرض صور أو أعمال فنية على الشاشة.


وأشار التقرير إلى أنه إذا كان المستخدم حريصًا جدًا على تقليل استهلاك الكهرباء، فيمكنه ببساطة إلغاء وضع الاستعداد من الإعدادات، من دون الحاجة إلى فصل الجهاز بالكامل من الكهرباء. وعادةً ما يوجد هذا الخيار ضمن قوائم مثل System أو Power and Energy، أو ضمن الإعدادات المتقدمة، بحسب نوع التلفزيون.


ولفت الموقع إلى أن استهلاك الكهرباء في وضع الاستعداد يبقى منخفضًا للغاية. فمثلًا، يستهلك تلفزيون مثل LG G5 OLED بقياس 55 بوصة أقل من 0.5 واط في هذا الوضع، ما يعني أن الوفر المالي السنوي الناتج عن إيقافه قد يبقى محدودًا جدًا، ولا يبرر، في رأي التقرير، عناء فصل الجهاز وإعادة وصله بشكل متكرر.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحل البسيط للتخلص من حرقة المعدة ليلًا

طب وصحة الحل البسيط للتخلص من حرقة المعدة ليلًا

ولي العهد يشارك هدفًا عالميًا للتعمري أمام ليون في الدوري الفرنسي

أخبار محلية ولي العهد يشارك هدفًا عالميًا للتعمري أمام ليون في الدوري الفرنسي

زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة

أخبار الشركات زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة

ب

أخبار محلية أمانة عمان تستقبل 188 طلب تصاريح لبيع البطيخ والشمام للعام الحالي

عادة بسيطة قد تقلل التوتر وتعيد توازن الجسم.. اليكم ما كشفته الدراسات

طب وصحة عادة بسيطة قد تقلل التوتر وتعيد توازن الجسم

ب

أخبار محلية مجمع اللغة العربية يصدر "دليل المصطلحات الحاسوبية العربية" لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي

ل

أخبار محلية منتدى الاتصال الحكومي يستضيف رئيسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الثلاثاء

ب

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا



 
 






الأكثر مشاهدة

 