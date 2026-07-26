هل يشكل البلوتوث خطرًا على هاتفك؟ خبراء يوضحون

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الوكيل الإخباري- يحافظ تشغيل البلوتوث بشكل دائم على سهولة الاتصال بالسماعات والساعات الذكية، لكن خبراء الأمن السيبراني ينصحون بإيقافه عند عدم الحاجة إليه لتقليل المخاطر الأمنية، خاصة إذا كان الهاتف يعمل بإصدار قديم أو يفتقر إلى آخر التحديثات. اضافة اعلان





ويرتفع خطر استغلال البلوتوث عند الاتصال بأجهزة غير موثوقة، أو قبول طلبات اقتران من أجهزة مجهولة، أو ترك خاصية الاكتشاف (Discoverable Mode) مفعلة لفترات طويلة.



وينصح الخبراء بحماية الهاتف عبر إيقاف البلوتوث عند عدم استخدامه، وتحديث نظام التشغيل باستمرار، وعدم قبول طلبات الاقتران من أجهزة غير معروفة، وحذف الأجهزة القديمة من قائمة الأجهزة المقترنة، واستخدام إكسسوارات من شركات موثوقة.



ويؤكد الخبراء أن تحديث الهاتف بانتظام يظل الوسيلة الأهم للحماية، بينما يُعد إيقاف البلوتوث عند عدم الحاجة إليه إجراءً احترازيًا إضافيًا، خصوصًا في الأماكن العامة المزدحمة أو أثناء السفر.





