هل يشكل البلوتوث خطرًا على هاتفك؟ خبراء يوضحون

ويرتفع خطر استغلال البلوتوث عند الاتصال بأجهزة غير موثوقة، أو قبول طلبات اقتران من أجهزة مجهولة، أو ترك خاصية الاكتشاف (Discoverable Mode) مفعلة لفترات طويلة.
وينصح الخبراء بحماية الهاتف عبر إيقاف البلوتوث عند عدم استخدامه، وتحديث نظام التشغيل باستمرار، وعدم قبول طلبات الاقتران من أجهزة غير معروفة، وحذف الأجهزة القديمة من قائمة الأجهزة المقترنة، واستخدام إكسسوارات من شركات موثوقة.
ويؤكد الخبراء أن تحديث الهاتف بانتظام يظل الوسيلة الأهم للحماية، بينما يُعد إيقاف البلوتوث عند عدم الحاجة إليه إجراءً احترازيًا إضافيًا، خصوصًا في الأماكن العامة المزدحمة أو أثناء السفر.
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