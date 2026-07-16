الخميس 2026-07-16 04:22 م

هل يضعف الذكاء الاصطناعي قدرات البشر المعرفية؟ دراسات تكشف المفاجأة

صقث
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 12:45 م
الوكيل الإخباري-   مع توسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الدراسة والعمل والحياة اليومية، تزايدت المخاوف بشأن تأثير الاعتماد عليها في القدرات الذهنية، خاصة الذاكرة والتفكير النقدي واتخاذ القرار.اضافة اعلان


وتشير دراسات حديثة إلى أن الاستخدام المكثف لهذه الأدوات قد يحسن الأداء على المدى القصير، لكنه قد يقلل من فرص تطوير المهارات الذهنية على المدى الطويل بسبب الاعتماد على الإجابات الجاهزة بدلًا من التفكير والتحليل.

وأظهرت دراسة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) عام 2025 أن الطلاب الذين استعانوا بالذكاء الاصطناعي في كتابة المقالات سجلوا مستويات أقل من التفكير النقدي مقارنة بمن أنجزوا المهام بأنفسهم.

ويربط الباحثون ذلك بما يُعرف بـ"التفويض المعرفي"، أي إسناد المهام العقلية إلى أدوات خارجية، ما قد يؤدي إلى تراجع بعض القدرات مع قلة استخدامها.

وفي المقابل، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي تطوير أدوات تشجع المستخدمين على التفكير من خلال طرح الأسئلة والتلميحات بدلًا من تقديم الإجابات المباشرة. ويؤكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز التعلم والإنتاجية عند استخدامه بشكل متوازن، لكن الاعتماد الكامل عليه قد يحمل آثارًا سلبية مستقبلًا.
 
 


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