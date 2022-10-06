هل يمكن الدخول إلى حساب "فيسبوك" بدون كلمة سر؟

الوكيل الإخباري-يوجد مجموعة من الوسائل الموثوقة والفعالة التي تساعدنا في دخول "فيسبوك" بدون الحاجة لكلمة السر، وفي هذا المقال سنذكر هذه الطرق ونشرح ما فيها من خطوات وهذه الطرق كالآتي:





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طريقة دخول حسابك بلا كلمة مرور عبر إعداداتك

إن هذه الطريقة تعتبر إحدى أبرز وأفضل الطرق، حيث تمكنك أن تدخل حساب "فيسبوك" الخاص بك بدون كلمة المرور، ويجب للقيام بذلك أن تتبع الخطوات الظاهرة أمامك هنا:

توجه إلى إعدادات هاتفك الجوال واذهب للأسفل، ثم قم باختيار الحسابات (accounts).



ضمن خيار الحسابات نجد واجهة فيها مجموعة من أسماء التطبيقات كـ"فيسبوك" و"واتس آب" و"جوجل" وغيرها، ننقر فوق إشارة زائد "(+)Add account".



نقوم بعد ذلك باختيار نوع البريد الإلكتروني الذي نريد إضافته، فإذا كان نوعه (Gmail)، قم بتحديد خيار (Google)، وفي حال كان نوعه (Hotmail) أو أي نوع آخر عليك أن تختار "(IMAP) شخصي".



يجب أن تقوم الآن بملء المعلومات اللازمة كالبريد الإلكتروني وكلمة السر وغيرها من المعلومات الشخصية.



قم بانتظار إضافة الحساب إلى الهاتف حتى تتم مزامنته، ثم قم بالانتقال إلى تطبيق "فيسبوك" وضع بريدك الإلكتروني في المكان الملائم ثم املأ حقل كلمة المرور بأي شيء. وانقر على (se connect).



بعد ذلك ستظهر أمامك نافذة تخبرك أنك قمت بإدخال كلمة مرور خاطئة، ولكن ستتمكن من تسجيل الدخول عن طريق عنوان البريد الإلكتروني الذي جرى تسجيله على هاتفك. بالتالي كل ما يجب فعله الآن هو أن تقوم بالضغط على (se connecter)، وسيحدث تسجيل دخول إلى حساب "فيسبوك" خاصتك بدون كلمة السر.

طريقة تسجيل دخول إلى حسابك في فيسبوك بلا كلمة مرور من خلال ميزات التطبيق





أضاف "فيسبوك" ميزة سمح من خلالها لمستخدميه بأن لا يضطروا لإعادة إدخال كلمة سر حسابهم في كل مرة يقومون بتسجيل دخول، وأصبحت هذه الميزة منتشرة في كل متصفحات "فيسبوك"، إن كانت على تطبيق الهاتف المحمول أو الكمبيوتر أو على أي متصفح آخر كالـ"جوجل" وغيره.



حتى تتمكن من الاستفادة من هذه الميزة وتدخل إلى حسابك الخاص بدون وضع كلمة المرور خاصتك، فليس أمامك سوى أن تدخل إلى التطبيق أو موقع ويب الذي تريد من خلاله الاستفادة من هذه الميزة بأن تسجل دخولك إلى حسابك دون وضع كلمة مرور، واتبع ما يلي من خطوات لتنفيذ ذلك:



بدايةً قم بتسجيل الدخول إلى حسابك بالطريقة الكلاسيكية من خلال إدخال كلمة المرور وادخل إلى الحساب.



مباشرة بعد ذلك تنبثق أمامك نافذة تحوي سؤال إن كنت ترغب بحفظ كلمة المرور لهذا التطبيق أو حتى الموقع الذي تستخدمه. وبما أنك راغب في تسجيل الدخول بلا استخدام كلمة المرور في المرات المقبلة؛ فمن المؤكد أنك ستقوم بحفظ كلمة المرور، بالتالي انقر على (save).



إذن من خلال هذه الطريقة، أصبحت تحفظ كلمة المرور خاصتك في "فيسبوك" وبالتالي بعد الآن لن تحتاج إلى إدخال كلمة السر في المرات المقبلة، حتى لو لم تكن متصلا بشبكة الإنترنت، حيث تستطيع النقر على صورة الحساب وستدخل بشكل مباشر إلى حسابك في "فيسبوك" خاصتك بلا وضع كلمة المرور أو المطالبة بها.



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