هولندا تتصدى لـ'فيسبوك' بدعوى انتهاك قانون الخصوصية

الوكيل الإخباري - قضت محكمة في أمستردام بإمكانية المضي قدمًا في دعوى الخصوصية المرفوعة ضد شركة فيسبوك من قبل مؤسستين غير ربحتين في هولندا. ويتم النظر في القضية في شهر أكتوبر.

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ومنذ عام 2019، تسعى مؤسسة خصوصية البيانات DPS ومقرها أمستردام إلى رفع قضية ضد فيسبوك بسبب جمعها لبيانات مستخدمي الإنترنت بحجة أنها ليس لديها أساس قانوني مناسب للمعالجة.

وقد انضمت إليها منظمة حماية المستهلك الهولندية غير الهادفة للربح Consumentenbond.



وتسعى المؤسستان إلى تعويض مستخدمي فيسبوك في هولندا عن انتهاكات حقوق الخصوصية من خلال رفع دعوى تعويض للأفراد، والطلب من فيسبوك إنهاء الممارسات المعادية للخصوصية.

ويسمح قانون الاتحاد الأوروبي بالتعويض الجماعي عبر عدد من المجالات، بما في ذلك حقوق حماية البيانات، وتمكين الكيانات المؤهلة من اتخاذ إجراءات تمثيلية نيابة عن أصحاب الحقوق.



ويبدو أن هذا الحكم أداة مهمة بشكل متزايد لتعزيز تطبيق الخصوصية في الكتلة، وذلك بالنظر إلى أن المنظمين الأوروبيين لحماية البيانات لا يزالون يفتقرون إلى القوة الموحدة في دعم الحقوق المنصوص عليها في التشريعات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، التي لم يتم تطبيقها بجدية بعد ضد عمالقة المنصات مثل فيسبوك بالرغم من دخولها حيز التنفيذ في 2018.

وتنفي فيسبوك أي إساءة وتزعم أنها تحترم خصوصية المستخدم وتوفر للأشخاص تحكمًا في كيفية استغلال بياناتهم.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







