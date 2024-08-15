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هوليوود.. اتفاق لاستنساخ أصوات الممثلين بالذكاء الاصطناعي

سيتعين على العلامات التجارية الحصول على موافقة الممثل
سيتعين على العلامات التجارية الحصول على موافقة الممثل




 

الخميس، 15-08-2024 03:22 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت نقابة ممثلي هوليوود، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع منصة "ناراتيف" لتسويق المواهب عبر الإنترنت، يسمح للممثلين ببيع حقوق استنساخ أصواتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي للمعلنين.

ومع مخاوف الممثلين من شيوع سرقة حقوقهم بسبب الذكاء الاصطناعي، يسعى الاتفاق الجديد إلى ضمان حصولهم على دخل من تلك التكنولوجيا والتحكم في استخدام أصواتهم المستنسخة.

تربط "ناراتيف" بين المعلنين ووكالات الإعلان والممثلين لإنشاء إعلانات صوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الصفقة، يمكن للممثل تحديد سعر نسخ صوته للمعلن، بشرط أن يساوي على الأقل الحد الأدنى لأجر النقابة للإعلانات الصوتية.

وسيتعين على العلامات التجارية الحصول على موافقة الممثل لكل إعلان يستخدم نسخة صوتية رقمية.

 

سكاي نيوز عربية

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تكنولوجيا هوليوود.. اتفاق لاستنساخ أصوات الممثلين بالذكاء الاصطناعي





 


 



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