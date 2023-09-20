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الأربعاء، 20-09-2023 04:32 م

هوندا تطلق سكوتر كهربائياً بتصميم حقيبة السفر

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الوكيل الإخباري- أطلقت شركة هوندا السكوتر الكهربائي Motocompacto الجديد، الذي يمتاز بتصميم حقيبة السفر من أجل سهولة حمله ونقله.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السكوتر الجديد يمكن طي أكثر أجزائه مثل المقود والمقعد والإطار الخلفي، ليصبح في نهاية المطاف، وكأنه حقيبة سفر مع مقبض لحملها، ويعزز من هذا المفهوم وزن السكوتر البالغ 18.7 كغم فقط.

وعلى صعيد الدفع، يعتمد السكوتر الجديد على سواعد محرك كهربائي بقوة 490 وات، والذي يدفع السكوتر بسرعة قصوى تبلغ 24 كلم/س في غضون 7 ثوان.
ويصل السكوتر الياباني إلى مدى السير 19 كلم قبل الحاجة لتوصيله مرة أخرى بمصدر التيار لمدة 3.5 ساعة.

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وتعرض شاشة LCD المدمجة على المقود السرعة ومستوى الشحن الخاص بالبطارية وأداء المحرك، مع إمكانية الاقتران بالهاتف الذكي عبر تقنية Bluetooth.
وأعلنت شركة هوندا أن سعر السكوتر الكهربائي Motocompacto الجديد يبلغ 995 دولاراً أمريكياً.

 

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