هيمنة جوجل الإعلانية معرضة للخطر

الوكيل الإخباري - أطلقت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة تحقيقًا جديدًا في نشاط إعلانات جوجل بسبب مخاوف من استبعاد الشركة للمنافسين بشكل غير عادل.

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وهذا هو ثاني تحقيق لهيئة أسواق المال ضد عملاقة البحث. ويأتي بعد الإعلان في شهر مارس عن تحقيق مشترك مع الاتحاد الأوروبي بشأن تواطؤ بين شركتي جوجل وميتا يشار إليه باسم Jedi Blue.



كما فتحت الهيئة أيضًا تحقيقًا في خطة حماية الخصوصية المتعلقة بالإعلانات من جوجل في العام الماضي. وتهدف الخطة إلى إيقاف تتبع ملفات تعريف الارتباط والانتقال إلى مجموعة بديلة من تقنيات استهداف الإعلانات.



ويتعمق التحقيق الجديد في مجموعة الأدوات التي تشكل سوق الإعلانات عبر الإنترنت. وتشير الهيئة إلى أن جوجل لديها مواقع قوية على مستويات مختلفة من مجموعة تقنيات الإعلانات.



وتدرس الهيئة ثلاثة عناصر رئيسية، ويشمل ذلك:



-منصات الطلب الجانبية التي تمكن المعلنين والوكالات الإعلامية من شراء المساحات الإعلانية المتاحة للناشرين من عدة مصادر.

- التبادلات الإعلانية التي توفر التقنية لأتمتة بيع مخزون إعلانات الناشرين عبر المزادات في الوقت الفعلي.

- خوادم الإعلانات التي تدير مخزون الناشر وتحدد الإعلان الذي يتم عرضه بناءً على عروض الأسعار المستلمة أو الصفقات المباشرة بين الناشرين والمعلنين.



وبعبارة أخرى، فإن الهيئة تسلط الضوء على جميع الأجزاء الرئيسية التي تجعل عمل الإعلانات عبر الإنترنت جذابًا.

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