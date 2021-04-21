الأربعاء 21-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

نعى وفاة 3 أشخاص .. اخر ما كتبه المرحوم النائب المجالي - صور

روسيا تطالب 10 من موظفي السفارة الأمريكية بمغادرة أراضيها مع نهاية اليوم

الملك يؤكد لعباس موقف الأردن الداعم لحقوق الفلسطينيين

الرياطي ستخلف المجالي في مجلس النواب

الأمانة: 78 انذارا لمنشآت مخالفة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وفاة النائب حازم المجالي

رواتب متقاعدي الضمان في البنوك غدا

ثلاثينية برئة واحدة وتعاني السرطان تناشد بتوفير الأكسجين

فلسطين تشيد بدور الأردن في مواجهة تهجير أهالي الشيخ جراح

الأربعاء، 21-04-2021 03:11 م

واتسآب تعالج ثغرات برمجية كانت تهدد خصوصية بيانات المستخدمين

واتساب3


الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة المسؤولة عن تطبيق "واتس آب" أن الخبراء عالجوا ثغرتين كانتا موجودتين في برمجيات تطبيقاتها.

اضافة اعلان

وأشارت الشركة إلى "أن الثغرتين اللتين كانتا في برمجياتها القديمة قد تمت معالجتهما، وليس هناك سبب للاعتقاد حاليا بأنه قد تم إساءة استخدامهما على الإطلاق".


وجاء هذا البيان من الشركة عقب التحذيرات التي أطلقتها وكالة الأمن السيبراني الهندية CERT-In، ونبهت فيها مستخدمي "واتس آب" من وجود بعض نقاط الضعف في التطبيقات من الممكن أن تؤدي إلى خرق بيانات حساسة.


وتبعا للتقارير التي صدرت CERT-In سابقا فإن "الثغرات اكتشفت في برامج تطبيقات WhatsApp و WhatsApp Business لأنظمة أندرويد في الإصدارات التي سبقت الإصدار 2.21.4 .18، وفي برمجيات WhatsApp و WhatsApp Business لأنظمة iOS في الإصدارات ما قبل إصدار v2.21.32".

 

ومن جهته قال المتحدث باسم "واتس آب" حول الموضوع: "واتس آب سيظل آمنا، والتشفير التام بين الطرفين أثناء الاتصالات مستمر في العمل، ونحن نعمل بانتظام مع باحثين أمنيين لتحسين الطرق العديدة التي نحمي بها تطبيقنا ورسائل المستخدمين، وكما هو معتاد في منتجات البرامج، فقد عالجنا خطأين كانا موجودين في برمجياتنا القديمة، وليس لدينا سبب للاعتقاد بأنه قد جرت إساءة استخدامهما أو استغلالهما".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
826045d0-1b4a-493d-bf6c-5dd4c61af97b

خاصية جديدة من انستغرام لمعالجة خطاب الكراهية

1048758395_0_159_3074_1822_1000x541_80_0_0_95c323ab14b28150e7677c27d95e1dec

آمازون تطلق أقمارا صناعية بمحركات روسية

EzaLN97XoAA58ir

شراء مجموعة من الروبوتات لمحاربة مشكلة التوظيف في أمريكا

akrales_170602_1743_0020.0

اكتشاف جديد يثبت وجود 'سوس تويتر'

فيسبوك-مسنجر

مستخدمو 'فيسبوك ماسنجر' في 84 دولة يواجهون الخطر

فيسبوك

ميزة من فيسبوك لمستخدميه تساعدهم على حماية جميع منشوراتهم

أخبار متعلقة
whats

تحذير جديد 'سيفاجئ' الملايين من مستخدمي واتس آب!

09-06-20-908624449

تحذير من طريقة جديدة لاختراق الهواتف عبر واتس آب

image (1)

بعد تسريب بيانات لـ3 مليون مستخدم أردني.. اكتشف إن كان حسابك على فيسبوك مخترقا

How-to-Hack-Facebook-Account

تحذير.. تسريب بيانات لـ3 ملايين مستخدم أردني لفيسبوك

تطبيق-سناب-شات

كيفية تغيير اسم المستخدم في سناب شات