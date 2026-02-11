واتسآب يختبر ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها

وتعمل هذه الميزة، التي ظهرت في الإصدارات التجريبية الأخيرة من التطبيق على نظام أندرويد، على منح المستخدمين تحكمًا أكبر في من يمكنه مشاهدة تحديثات الحالة، بدلًا من مشاركتها مع جميع جهات الاتصال في القائمة الافتراضية.
وستمكّن الميزة الجديدة المستخدمين من إنشاء قائمة مخصصة من الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة تحديثات الحالة.وعند نشر حالة جديدة، سيتمكن المستخدم من اختيار نوع الجمهور من بين خيارات متعددة مثل مشاركتها مع كل جهات الاتصال، أو استثناء بعض الأشخاص، أو المشاركة فقط مع قائمة معينة، أو الخيار الجديد "الأصدقاء المقربون".
