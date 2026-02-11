الأربعاء 2026-02-11 03:09 م

واتسآب يختبر ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها

واتسآب يختبر ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها
تعبيرية
 
الأربعاء، 11-02-2026 01:26 م
الوكيل الإخباري-   اختبر تطبيق واتساب ميزة خصوصية جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة تحديثات الحالة Status مع مجموعة محددة من جهات الاتصال فقط، في خطوة تذكر بميزة "الأصدقاء المقربين" التي تظهر في إنستغرام.اضافة اعلان


وتعمل هذه الميزة، التي ظهرت في الإصدارات التجريبية الأخيرة من التطبيق على نظام أندرويد، على منح المستخدمين تحكمًا أكبر في من يمكنه مشاهدة تحديثات الحالة، بدلًا من مشاركتها مع جميع جهات الاتصال في القائمة الافتراضية. 

وستمكّن الميزة الجديدة المستخدمين من إنشاء قائمة مخصصة من الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة تحديثات الحالة.وعند نشر حالة جديدة، سيتمكن المستخدم من اختيار نوع الجمهور من بين خيارات متعددة مثل مشاركتها مع كل جهات الاتصال، أو استثناء بعض الأشخاص، أو المشاركة فقط مع قائمة معينة، أو الخيار الجديد "الأصدقاء المقربون".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

صعود كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي صعود كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

و

أخبار محلية الغذاء والدواء: إغلاق المنشآت المخالفة لمدة أسبوع أكثر ردعا من الغرامات المالية

اتفاق أردني سوري لتحديث خدمات النقل الجوي

أخبار محلية اتفاق أردني سوري لتحديث خدمات النقل الجوي

زين تدعم الحفل السنوي الخيري لمؤسسة فلسطين الدولية للتنمية

أخبار الشركات زين تدعم الحفل السنوي الخيري لمؤسسة فلسطين الدولية للتنمية

الأردنيون يُجمعون على تنظيم وصول الأطفال للمنصات الرقمية

أخبار محلية الأردنيون يُجمعون على تنظيم وصول الأطفال للمنصات الرقمية

أمين عمان: 9 آلاف فرصة عمل عبر مشاريع استثمارية جديدة

أخبار محلية أمين عمان: 9 آلاف فرصة عمل عبر مشاريع استثمارية جديدة

عشرات الشاحنات البيضاء على الحدود المصرية تثير قلق الكيان

عربي ودولي عشرات الشاحنات البيضاء على الحدود المصرية تثير قلق الكيان

أيهما أفضل للبشرة.. الفازلين أم الغليسيرين؟

المرأة والجمال أيهما أفضل للبشرة.. الفازلين أم الغليسيرين؟



 






الأكثر مشاهدة