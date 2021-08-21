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السبت، 21-08-2021 11:20 ص

واتسآب يطرح خيارا أكثر مرونه قبل إخفاء الرسائل

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير الأسبوع الحالي عن أن تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب" يعمل على إضافة خيار جديد بشأن ميزة "الرسائل الخفية"، التي كان طرحها العام الماضي.

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وسيضيف "واتسآب" إمكانية حذف الرسائل بعد مرور 90 يوما، وهو ما يمنح المرسل المزيد من المرونة قبل اتخاذ قرار التخلص من رسالته.

 


وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قدم "واتسآب" رسائل تختفي بعد 7 أيام، ثم قبل شهرين، أضاف اخيار رسائل "العرض مرة واحدة"، والتي تختفي إلى الأبد بعد مشاهدتها مرة واحدة، كما يوضح اسمها.


وبحسب ما أورده موقع "وابيتاإنفو"، فإن مستخدمي سيظهر أمامهم في النهاية قائمة للاختيار ما بين وقف حذف الرسائل تماما، أو إخفائها بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما.

ويتوافر خيار حذف الرسائل بعد مرور 90 يوما في الإصدار التجريبي لتطبيق "واتسآب" على هواتف "أندرويد" رقم 2.21.9.6.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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