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الثلاثاء، 03-11-2020 02:26 م

واتسآب يطرح ميزة جديدة تسهل حذف الملفات والصور

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الوكيل الإخباري _ يعد اتساع مساحة تخزين الهاتف بشكل سريع من اكثر المشاكل التي يواجهها الكثير من الاشخاص اذ تعمل ملفات GIF والصور العشوائية ومقاطع الفيديو التى يتم تبادلها عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب السبب في ذلك اذ انها تستحوذ على مساحة تخزين جهازك دون أن تلاحظ ذلك.

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ما يستدعي الامر الى حذفها الا ان الوقت الذي يستغرق للوصول الى هذه الملفات يعد امرا مزعجًا للمستخدمين ، لذا يعمل واتسآب على طرح أداة جديدة لإدارة التخزين لدى المستخدمين بجميع أنحاء العالم، حيث تسهل عملية التنظيف من خلال مساعدتك على تحديد الملفات واختيارها وحذفها بالجملة.


وستمكن هذه الميزة لمتخدمي واتساب سهولة تحديد عناصر متعددة وحذفها جماعيًا بسرعة.


كما ستقوم هذه الأداة بفرز الملفات حسب الحجم بترتيب تنازلي، مما يسهل كثيرًا تحديد ما تريد حذفه أولاً .

 

ويتيح واتساب امكانية إيقاف تشغيل إعداد الحفظ التلقائي الافتراضي للملفات فى واتس آب بالانتقال إلى الإعدادات وإيقاف تشغيل "حفظ فى Camera Roll" أو "رؤية الوسائط" ، اعتمادًا على نظام التشغيل الخاص بك.

 

وإذا كنت تفضل الاحتفاظ بميزة الحفظ التلقائي أو التنزيل التلقائي وتريد فقط حذف الملفات من حين لآخر، فيمكنك الوصول إلى الأداة الجديدة بالانتقال إلى الإعدادات> التخزين والبيانات> إدارة التخزين.

 

المصدر : اليوم السابع 

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