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السبت، 23-01-2021 12:42 م

واتسآب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

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الوكيل الإخباري _ يواصل تطبيق واتسآب بطرح ميزات جديدة حيث انه بدأ بالعمل على ميزة لـ مكالمات الفيديو والصوت الخاصة لإصدار سطح المكتب، على الرغم من هذه الميزة ما زالت حاليًا في المرحلة التجريبية ولكنها متاحة لعدد محدود من المستخدمين فقط ولكن لن يستلمها الجميع على الفور.

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وفي وقت سابق، كانت ميزة الاتصال متاحة لمستخدمين محددين والآن، بدأ العديد من الأشخاص في رؤية الخيار على إصدار واتساب WhatsApp Web، ومن المتوقع أن تصدر الشركة النسخة المستقرة في الأشهر المقبلة.


ونشر بعض المستخدمين الذين يرون خيار الاتصال في إصدار سطح المكتب، لقطات شاشة للميزة الجديدة على موقع تويتر Twitter في إضافة ميزة جديدة تهمّ الكثيرين من مستخدمي "واتساب ويب"، من شأنها أن تسمحَ لهم بإجراء مكالمات صوتية ومرئية مباشرة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.


وتعمل الميزة في حال كان المستخدم هو المتلقي للمكالمة، على إظهار نافذة منبثقة منفصلة له مع جهة الاتصال المتصلة، مع الاسم وصورة الملف الشخصي، بالإضافة إلى زرين لقبول المكالمة، أو ردها.


وبالنسبة لإجراء المستخدم للمكالمة بنفسه، سيظهر الزر المخصص لإجراء المكالمات بجوار اسم جهة الاتصال، وعند إجراء المكالمة فإن النافذة المنبثقة ستظهر له أيضًا، ولكن بحجم أصغر مع زر لكتم الميكروفون، وزر آخر لتفعيل الكاميرا، بالإضافة إلى زر لإنهاء المكالمة، وزر يعرض قائمة خاصة.

 

المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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