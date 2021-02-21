الأحد 21-02-2021
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الأحد، 21-02-2021 03:37 م

واتسآب يهدد مستخدميه من تجاهل إشعاراته المتعلقة بالتحديث الجديد

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الوكيل الاخباري - يتجه تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" إلى توجيه تحذيرات تصل إلى العقوبات على الأشخاص الذين يتجاهلون قراءة رسائل التطبيق حول تحديثه الجديد.

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وبحسب ما نقل موقع TechCrunch، فإن التطبيق قد يفرض عقوبات بحق مستخدميه الذين يتجاهلون هذه الرسائل.


ففي الوقت الحالي، يمكن لأي شخص يستخدم WhatsApp تجاهل إشعار التطبيق بشروط الخصوصية الجديدة، والتي بموجبها سيتم نقل بيانات رقم الهاتف إلى "فيسبوك".


على ان يستمر ذلك حتى 15 مايو، حيث ستفرض بعد ذلك الشركة عقوبات على مثل هذا "الصامت" - في غضون أسابيع قليلة، وسيتم ترك المستخدمين مع القدرة على تلقي المكالمات والإشعارات، ولكن سيتم استبعاد وظيفة عرض وإرسال الرسائل من التطبيق.


ولن يتوقف التطبيق عند هذا الحد، فإذا لم تكن هذه الإجراءات كافية لقبول المستخدم لشروط الخدمة الجديدة، فبعد 120 يوما، سيتم حذف حساب المستخدم، بحجة كونه غير متفاعل أو نشط.

 

سبوتنيك

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