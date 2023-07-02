الأحد 02-07-2023
الوكيل الاخباري

طهران توقف عملية إرسال سفيرها إلى السويد في الوقت الراهن

جسـر المـلك حسين يتعامل مع (69) ألف مسافر خلال عطلة العيد

استغلوا ظروفه المالية.. عقوبات مشددة بحق 7 أشخاص ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر في الزرقاء

العراق: مقتل عدد من الإرهابيين بقصف جوي

الزراعة: تصدير 130 ألف رأس من الأغنام الحية خلال أسبوعين

فرص عمل للأردنيين في قطر

الخارجية الفلسطينية تحذر من تجاهل المجتمع الدولي للاقتحامات اليومية للأقصى

الضمان الاجتماعي يحذر هؤلاء : ادفعوا لتجنب الغرامات

مدفيديف: أوكرانيا كيان وهمي لا وجود له

الامن العام : حملة أمنية موسّعة في الزرقاء

الأحد، 02-07-2023 01:42 م

واتساب الوردي.. تطبيق خبيث مزيف يخترق حسابات مستخدمي أندرويد

0zVKF


الوكيل الإخباري - ينتشر حاليًا بين أوساط مستخدمي أندرويد نسخة مزيفة من تطبيق واتساب تُسمى "واتساب الوردي Pink WhatsApp"، وهي تحتوي على برمجيات خبيثة، بحسب ما كشفته شرطة الأمن السيبراني في مدينة مومباي الهندية.

اضافة اعلان


وقد انتشر تطبيق "واتساب الوردي" المزيف عبر الترويج له على التطبيق الأصلي من خلال رسائل تزعم أنه نسخة جديدة من التطبيق الشهير بتصميم مختلف، مع إرفاق رابط للتحميل من مواقع مشبوهة وليس متجر غوغل بلاي.

وبحسب التغريدات التي نشرتها شرطة مومباي عبر تويتر، فإن التطبيق ما هو إلا نسخة معدّلة من واتساب تظهر فيها الواجهة باللون الوردي خلافًا للشكل التقليدي للتطبيق في أندرويد، كما تعرض إعلانات مزعجة عند الاستخدام.


وفي الخلفية، يثبت التطبيق المزيف برمجيات خبيثة على جهاز الضحية من شأنها السماح للمخترقين بالوصول إلى بيانات شخصية ومعلومات حساسة مثل الصور والرسائل وجهات الاتصال.


ويتبع التطبيق الخبيث استراتيجية شهيرة للانتشار واستهداف المزيد من المستخدمين عبر إرسال رسائل جذابة مرفقة برابط التحميل إلى جهات الاتصال الموجودة في جهاز الضحية من أجل حثهم على تحميل التطبيق، وهكذا تجري عملية استهداف المزيد من الضحايا مجددًا.

وللحماية من مثل هذه التطبيقات، يُنصح بعدم تحميل أية تطبيقات أو تحديثات على أجهزة أندرويد إلا من متجر جوجل بلاي الرسمي.


يُذكر أن شركة ميتا مالكة تطبيق واتساب تشدد دومًا على ضرورة البعد عن استخدام تطبيقات واتساب غير الرسمية، وهي تطبيقات منتشرة بين أوساط مستخدمي أندرويد، وتصفها الشركة بأنها “تطبيقات مزيفة لواتساب طورتها جهات خارجية” مشيرةً إلى أنها لا تدعم هذه التطبيقات لعدم التأكد من ممارسات الأمان التي تتبعها.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20237120223325W1

ماسك يشدد قيود تويتر لمواجهة الذكاء الاصطناعي

image

دراسة: لا يمكن التمييز بين تغريدات الذكاء الاصطناعي والبشر

2129671

قرار جديد من إيلون ماسك بشأن عدد قراءة المنشورات على تويتر

Capture444

عطل فني يصيب موقع تويتر

imgid554776

غوغل تتيح مشاركة البيانات مع هاتف أندرويد في وضعية السبات

Twitter-Circle-features

ماسك يعلن حجب تويتر خلف جدار تسجيل بسبب الأعمال 'غير القانونية'

أخبار متعلقة
imgid554776

غوغل تتيح مشاركة البيانات مع هاتف أندرويد في وضعية السبات

whatsapp

انتظرها الكثيرون.. واتساب يطلق ميزة هامة جديدة

الأردن-أول-دولة-في-العالم-توظف-روبوتا-في-واتساب-وماسنجر

واتساب وغوغل يعالجان خللا في لوحة تحكم الخصوصية في أندرويد

upload_1660739999_1610219919

طال انتظارها.. واتساب يطلق ميزة جديدة للمستخدمين

whatsapp-logo

طال انتظارها.. واتساب يطلق ميزة جديدة للمستخدمين

DPKMGGZGJI

تحذير لمستخدمي 'واتس آب'.. إرسال هذا الرابط سيؤدي إلى تعطيل التطبيق!