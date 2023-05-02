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الثلاثاء، 02-05-2023 03:36 م

واتساب تتيح مشاركة الحالة على فيس بوك مباشرة

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الوكيل الإخباري - طرحت واتساب تحديثاً جديداً من خلال الإصدار 2.23.9.22 على غوغل بلاي، ويتضمن التحديث الجديد ميزة اختيارية تمنح المستخدمين القدرة على مشاركة تحديثات الحالة تلقائياً على قصص فيسبوك، وهي متاحة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية.

وستكون الميزة تلقائية عندما يتم تمكين الخيار يدوياً بواسطة المستخدم داخل إعدادات التطبيق. وبعد تثبيت تحديث واتساب بيتا لنظام أندرويد 2.23.9.22 المتاح على متجر غوغل بلاي، يمكن اكتشاف أن هذه الميزة متاحة الآن لبعض مختبري الإصدارات التجريبية فقط ولم يتم تعميمها بعد لجميع المستخدمين.

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وإذا رأيت خيار فبسبوك جديد مباشرةً ضمن إعدادات خصوصية الحالة، فهذا يعني أن الميزة ممكّنة لحسابك. وعند تمكين هذه الميزة، سيتم نشر تحديثات الحالة تلقائياً على قصص فيسبوك، دون مغادرة  واتساب. ب

 

الإضافة إلى ذلك، لا يزال بإمكانك التحكم في تحديثات الحالة التي تتم مشاركتها دائماً، ويمكنك إدارة من يمكنه رؤية تحديثات الحالة التي تمت مشاركتها على قصص فيسبوك من تطبيق فيسبوك.

ويعتقد أن هذه الميزة مفيدة لأولئك المستخدمين الذين اعتادوا على نشر تحديثات الحالة على قصص فيسبوك. وفي الماضي، كانت هناك ميزة مماثلة بالفعل ولكن تمت مطالبة المستخدمين بمشاركة تحديثات الحالة في كل مرة.

 

وباستخدام هذه الميزة، تكون العملية تلقائية حتى يتمكن المستخدمون من توفير الوقت. وفي نفس الوقت هذه الميزة اختيارية ويتم تعطيلها افتراضياً بحيث يظل المستخدمون يتحكمون في مشاركة تحديثات الحالة مع جمهورهم المفضل. 


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