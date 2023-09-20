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الأربعاء، 20-09-2023 03:55 م

واتساب تختبر التطبيق الذي طال انتظاره لجهاز "آيباد"

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الوكيل الإخباري- كشف تسريب جديد أن واتساب  تقوم باختبار إصدار جديد من التطبيق متوافق مع أجهزة آيباد.

ووفقاً لموقع التسريبات WABetaInfo أصبح الإصدار التجريبي من واتساب  لأجهزة آيباد متاحاً الآن من خلال تحديث جديد.

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ويمكن لمختبري واتساب بيتا على آي أو إس إعداد واتساب على آيباد، من خلال ربط أجهزتهم. ويمكنهم القيام بذلك عن طريق النقر على الإعدادات، واختيار "الأجهزة المرتبطة"، ثم "ربط جهاز" لمسح رمز الاستجابة السريعة.


وذكر موقع الويب أن الوضع المصاحب الجديد يعني أن أي رسائل مرسلة أو مستلمة على جهاز آيباد ستتم مزامنتها مع هواتف المستخدمين.


وأضاف أن بعض الميزات قد لا تعمل بشكل صحيح لأن التطبيق لا يزال في وضع تجريبي أو اختباري. وقال الموقع إنه إذا لم يكن لدى المستخدمين الإصدار التجريبي من واتساب على TestFlight فعليهم الانتظار، حتى يتم إصداره رسمياً في متجر التطبيقات.


ولاقت الأخبار المتعلقة بتطبيق واتساب  لأجهزة آيباد تفاعلاً إيجابياً بين مستخدمي موقع X، حيث ترك البعض تعليقات تقول "أخيراً"، و"إنه حلم كبير أصبح حقيقة".


وبالعودة إلى عام 2022، أقر رئيس واتساب، ويل كاثكارت، في مقابلة أن الناس أرادوا التطبيق على آيباد لفترة طويلة.



وقال "نود أن نفعل ذلك"، مضيفاً أن الشركة لديها التكنولوجيا الأساسية لدعم الأجهزة المتعددة، بحسب صحيفة ذا ستار.

 

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