واتساب تُسهِّل التسوق داخل تطبيقها .. اليك كيفية الاستخدام

الوكيل الإخباري _ بعد اعلان واتساب عن اطلاق زر التسوق الذي يعمل على تقديم خدمات الاستضافة والشراء من داخل التطبيق مباشرة، وذلك في مسعى جديد منها لزيادة الإيرادات .

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حيث يمكن المستخدم من الذهاب إلى قائمة المنتجات التي يوفرها النشاط التجاري ، ويتيح الزر الجديد من واتساب للشركات بيع المنتجات داخل التطبيق مباشرةً عبر (متاجر فيسبوك) ، وهو متجر إلكتروني أطلقته فيسبوك في شهر أيار/ مايو الماضي لتقديم تجربة للتسوق موحدة عبر تطبيقات فيسبوك.

واشارت منصة واتساب الى ان الزر سيكون متاحًا في جميع أنحاء العالم – أيقونة واجهة المتجر.



وعن طريقة الاستخدام :

ستقوم الشركةٌ ما بإعداد فهرس للمنتجات، فيمكن للمستخدم النقر على الزر لعرضه، وسيتمكن بعد ذلك من الدردشة مع الشركة إذا لفت انتباهه أي شيء، وسيوضع الزر في المكان الذي يستخدم فيه زر الاتصال الصوتي – وبدلًا من ذلك سيحتوي زر الاتصال الفردي على خيارات لكل من مكالمات الصوت والفيديو.



ومن الغريب أنه لا يوجد خيار رسمي للدفع حتى الآن.

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية

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