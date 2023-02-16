الخميس 16-02-2023
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الخميس، 16-02-2023 04:01 م

واتساب تضيف طريقة جديدة لحفظ رسائلك المختفية

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الوكيل الإخباري - تقدم واتساب أداة أنيقة تسمى الرسائل المختفية يمكنها حذف الدردشات تلقائياً بعد فترة محددة. وأحد التحذيرات لهذه الميزة هو أن الإعداد ينطبق على الدردشة بأكملها، بدلاً من بعض الرسائل المحددة.

وبين الحين والآخر، قد ترغب في حفظ رسالة تختفي لاستخدامها في المستقبل، ويبدو الآن أن واتساب تعمل على أداة للقيام بذلك بالضبط، مما يحفظ معرض هاتفك من الامتلاء بلقطات شاشة من الدردشات القديمة.

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وكان تطبيق المراسلة يختبر ميزة الاحتفاظ بالرسائل منذ ما يقرب من عام، ولكن لسبب ما، لم تصل بعد إلى الإصدار المستقر. وعند ظهورها لأول مرة في أوائل عام 2022، كان هناك خياران من أجل "الاحتفاظ" و"عدم الاحتفاظ" برسالة سريعة الزوال. وأضافت واتساب طريقة سريعة للوصول إلى هذه الرسائل المحفوظة من نافذة الدردشة نفسها. ولكن يبدو الآن أن واتس آب تستعد لنشر الميزة على نطاق أوسع.


واكتشف WABetaInfo خيار "Kept messages" في صفحة معلومات الملف الشخصي في إصدار تجريبي حديث. هذا هو المكان الذي ستجد فيه جميع الرسائل المختفية التي حفظتها. وسيتمكن كل شخص مشارك في تلك الدردشة المعينة (مثل المجموعة) من رؤية هذا القسم للوصول إلى هذه الرسائل، ولكن هذا الوصول المستمر يعني أيضاً أنه لا يزال بإمكان أي شخص حذفها يدوياً.

وظهرت هذه الميزة لبعض مستخدمي أندرويد الذين يشغلون أحدث إصدار تجريبي من كل من واتساب وواتساب بيزنس، ويمكنك محاولة تجربتها بنفسك عن طريق تنزيل واتساب بيتا من متجر Play أو APK Mirror، ولكن يبدو الوصول محدوداً على أساس كل حساب على حدة في الوقت الحالي، بحسب موقع أندرويد بوليس.

 

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