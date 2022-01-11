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الثلاثاء، 11-01-2022 03:13 م

واتساب تضيف ميزتين جديدتين إلى خاصية الإشعارات

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة "WhatsApp" النقاب عن ميزتين جديدتين، تتعلقان بالإشعارات لمستخدمي هواتف "iOS beta".

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وحتى الآن، عندما يظهر إشعار رسالة واردة على "واتساب"، تكون صورة الإشعار هي شعار التطبيق، لكن الميزة الجديدة ستتضمن عرض صور الملف الشخصي في إشعارات النظام، حتى تستطيع التعرف إلى المرسل.

وستعرض الميزة الثانية المعلومات في الإشعارات، عندما يقوم شخص ما بالإشارة إليك أو الرد عليك في مجموعة.


ومن المقرر أن يتم طرح هاتين الميزتين في تحديثات مختلفة، ويأتي هذا التطوير بعد أيام من تداول شائعات حول تعديل "واتساب"، لتصميم صفحة معلومات الاتصال، ورصد الخبراء برمجيات تتعلق بميزة جديدة من شأنها السماح لمسؤولي المجموعة بربط مجموعاتهم بمجتمع  على "iOS".

 

وبينما يتم طرح الميزة الأولى المتعلقة بصور الملف الشخصي في الإشعار للأشخاص الذين يستخدمون الإصدار التجريبي "2.22.1.1"، من نظام "iOS 15"، تم تقديم الميزة التي تعرض معلومات حول إشارات المجموعة، من خلال برنامج "TestFlight" التجريبي في الإصدار "22.1.71".


لذلك، عندما يتلقى مستخدمو الإصدار التجريبي "2.22.1.1"، من نظام "iOS 15"، رسائل من الدردشات والمجموعات، سيتمكنون من رؤية صورة الملف الشخصي للمرسل في الإشعار، لكن هذا الأمر متاح لعدد قليل من الأشخاص حتى الآن، ومن المتوقع طرح التحديثات التي تعمل على تحسين الميزة قريباً.

 

زهرة الخليج

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