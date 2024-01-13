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السبت، 13-01-2024 04:19 م

واتساب تطلق أداة صنع الملصقات بالتطبيق.. إليك الطريقة

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الوكيل الإخباري - أطلقت منصة المراسلة الفورية واتساب أداة جديدة داخل التطبيق الخاص بها تتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء ملصقات من الصور الخاصة بهم ومشاركتها في الدردشات.

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ويمكن للمستخدمين إنشاء ملصق خاص بهم بالذهاب إلى صندوق الملصقات في الدردشات، ثم الضغط على أيقونة "زائد+"، لاختيار صورة مخزّنة في الجهاز، ثم تحريرها باستخدام بعض الخيارات المتاحة في الأداة.

وتتيح واتساب إمكانية تحديد العنصر أو الشخص المراد في الملصق مع إزالة الخلفية، كما هو الحال في التطبيقات الخارجية التي تتيح صنع الملصقات، كما يمكن إضافة النصوص وبعض الرسومات التعبيرية.


وبعد الانتهاء من إنشاء الملصق، يمكن إرساله داخل المحادثة، وكذلك الاحتفاظ به ضمن مكتبة الملصقات الأخرى لدى المستخدم، من أجل إرساله لاحقًا على نحو متكرر من دون إجراء التعديلات نفسها مجددًا.


ويمكن أيضًا تعديل أي ملصقات صُنعت في وقت سابق عن طريق فتح صندوق الملصقات، والضغط المطوّل على الملصق المُراد تغييره، ثم اختيار "تحرير الملصق".


وتُعد الملصقات (Stickers) صورًا أو رسومًا متحركة مصممة على نحو خاص، وهي تشبه الرموز التعبيرية (الإيموجي)، ولكنها أكبر حجمًا، وتحتوي على تفاصيل أكثر، كما يمكن تحويل الصور بمختلف أنواعها إلى ملصقات، ويمكن للمستخدمين إنشاء الملصقات بأنفسهم أو تنزيلها جاهزةً من مصادر مختلفة، أو الاحتفاظ بالملصقات التي يرسلها المستخدمون الآخرون.


وبعد إتاحة أداة إنشاء الملصقات في واتساب لن يضطر مستخدمو التطبيق إلى اللجوء إلى تطبيقات خارجية من أجل صنع ملصقاتهم الخاصة.


الجدير بالذكر أن ميزة إنشاء الملصقات وتعديلها متاحة الآن في تطبيق واتساب في هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 17 فما أحدث، وليست متاحة بعدُ للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، لكن يتوقع توفرها قريبًا، علمًا أن كافة المستخدمين يمكنهم الاستفادة من أداة صنع الملصقات مع خيارات تعديل كثيرة عبر إصدار المتصفح "واتساب ويب".

 

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