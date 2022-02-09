واتساب تطلق ميزة جديدة خاصة بالرسائل الصوتية

الوكيل الإخباري - بعد طول انتظار، طورت شركة واتساب، أخيراً، مشغل صوت عالمياً لمستخدمي التطبيق على الكمبيوتر.

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وأطلقت شركة واتساب، مؤخراً، تحديثاً يمكن المستخدمين من تشغيل الرسائل الصوتية وإيقافها قبل إرسالها، شرط البقاء في نفس صفحة الدردشة أثناء الاستماع، لكن الآن يسمح التحديث الجديد لمستخدمي التطبيق على أجهزة الكمبيوتر بالتبديل بين الدردشات أثناء الاستماع للرسالة الصوتية.

ووفقاً لموقع "WABetaInfo"، المتخصص في تتبع كل ما هو جديد من "واتساب"، عندما نقوم بتشغيل الرسائل الصوتية، وننتقل إلى محادثة أخرى، لن يتوقف "واتساب" عن تشغيل الرسالة الصوتية، وسيظهر شريط مشغل صوتي جديد في الجزء السفلي من قائمة الدردشات، يمكن من خلاله التحكم في الصوت باستخدام زر التشغيل، كما يعلمنا مؤشر شريط التقدم بوقت انتهاء الرسالة الصوتية.

يذكر أنه قد تم طرح هذه الميزة في التطبيق التجريبي لـ"واتساب"، ومن المقرر أن تظهر قريباً في تطبيق سطح المكتب لدى جميع المستخدمين، ما يسمح للمستخدم بالتحكم في الدردشة ومشغل الصوت بسهولة ودون عناء العودة بين الحين والآخر للاستماع والدردشة.





زهرة الخليج