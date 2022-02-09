الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

انتقادات نيابية لاذعة للحكومة خلال مناقشة الموازنة.. وهذه أبرز المطالب

بالارقام ... هكذا انفقت الحكومة 60% من المنحة الخليجية خلال عام

مطاعم شعبية ترفع أسعار الشاورما والوجبات السريعة

ارتفاع ايرادات ضمان القروض 16%

خبراء وتجار : لمس انخفاض أسعار السلع يستوجب إعادة النظر بضريبتي الدخل والمبيعات

هل يؤثر التوتر بين روسيا وأوكرانيا على مخزون القمح في الأردن؟

توقعات بزيادة رواتب متقاعدي الضمان 4.70 دينار

مختصون: الحديث حول انتهاء كورونا افتراضي وغير مؤكد

الأرصاد تنشر تفاصيل المنخفض الجوي

تعليق الدوام غداً الخميس في الجامعة الهاشمية

الأربعاء، 09-02-2022 02:29 م

واتساب تطلق ميزة جديدة خاصة بالرسائل الصوتية

واتساب-و-ميزة-جديدة


الوكيل الإخباري - بعد طول انتظار، طورت شركة واتساب، أخيراً، مشغل صوت عالمياً لمستخدمي التطبيق على الكمبيوتر.

اضافة اعلان

 

وأطلقت شركة واتساب، مؤخراً، تحديثاً يمكن المستخدمين من تشغيل الرسائل الصوتية وإيقافها قبل إرسالها، شرط البقاء في نفس صفحة الدردشة أثناء الاستماع، لكن الآن يسمح التحديث الجديد لمستخدمي التطبيق على أجهزة الكمبيوتر بالتبديل بين الدردشات أثناء الاستماع للرسالة الصوتية.

 

ووفقاً لموقع "WABetaInfo"، المتخصص في تتبع كل ما هو جديد من "واتساب"، عندما نقوم بتشغيل الرسائل الصوتية، وننتقل إلى محادثة أخرى، لن يتوقف "واتساب" عن تشغيل الرسالة الصوتية، وسيظهر شريط مشغل صوتي جديد في الجزء السفلي من قائمة الدردشات، يمكن من خلاله التحكم في الصوت باستخدام زر التشغيل، كما يعلمنا مؤشر شريط التقدم بوقت انتهاء الرسالة الصوتية.

 

يذكر أنه قد تم طرح هذه الميزة في التطبيق التجريبي لـ"واتساب"، ومن المقرر أن تظهر قريباً في تطبيق سطح المكتب لدى جميع المستخدمين، ما يسمح للمستخدم بالتحكم في الدردشة ومشغل الصوت بسهولة ودون عناء العودة بين الحين والآخر للاستماع والدردشة.

 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
digital-drawing

أفضل تطبيقات الرسم للأطفال

GettyImages-1227892550

حيل جمالية شهيرة على تيك توك

3_106

طرق لتحسين تجربتكم على YouTube

تحديثات-جديدة-من-تويتر-على-منظومة-الرسائل-الخاصة-4

كيف تمنع تويتر من الكشف عن حسابك؟

5555-6

باحثون يطورون روبوتات مرنة من السكر والجيلاتين

قوقل

غرامات قياسية قد تطال غوغل في أوروبا