الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 12:53 م

واتساب تطور ميزة كاميرا جديدة

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الوكيل الإخباري - وهناك ميزة أخرى يتم طرحها في هذا الإصدار التجريبي وهي إعادة تصميم إشعار جديد داخل التطبيق،  ومع هذا التحديث، يمكن للمستخدمين الآن رؤية المزيد من التفاصيل في لافتة الإشعارات مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والملصقات.

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ويمكن للمستخدم الآن توسيع الإشعار داخل التطبيق لإظهار معاينة الدردشة، مع العلم أن معاينة الدردشة ليست ثابتة مثل تلك التي تظهر عند إلقاء نظرة خاطفة على خلية الدردشة، بحيث يمكن للمستخدم التمرير لأعلى ولأسفل في العرض لرؤية أقدم وأحدث الرسائل.

 

وبالرغم من إعادة تصميم الإشعار داخل التطبيق، تقول واتساب إنه إذا قرأت رسالة من خلاله، فلن يتم احتسابها كقراءة، حيث تحتاج إلى فتح الدردشة بشكل طبيعي.


ولا يزال من غير الواضح متى يصدر التطبيق هذه الميزات علنًا. ولكن بالنظر إلى إتاحتها لمختبري الإصدارات التجريبية، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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