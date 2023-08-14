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الإثنين، 14-08-2023 09:11 ص

واتساب تقدم ميزة جديدة للأمان .. فعلها بثلاثة خطوات

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الوكيل الإخباري- أطلقت واتساب ميزة جديدة لقفل الشاشة، التي تم تصميمها لتعزيز الخصوصية والأمان، على منصة "واتساب ويب" على أجهزة الكومبيوتر.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة داخل إعدادات التطبيق، حيث سوف يتم عرض خيار قفل الشاشة تحت قسم "الخصوصية".

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وبمجرد تفعيله، سيتطلب من المستخدمين إدخال كلمة مرور للوصول إلى محادثاتهم. وسوف تظل الإشعارات مخفية إذا ما تم قفل الشاشة.


وتقدم ميزة قفل الشاشة دعماً كبيراً للخصوصية، من خلال منع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية والمحادثات.


وعندما يتم تفعيل هذه الميزة، سوف تحجب الإشعارات عندما تكون الشاشة مقفلة.. وهذا يضمن أنه في حال وصول شخص ما إلى جهاز الكومبيوتر الخاص، لن يكون هذا الشخص قادراً على عرض محادثات الواتس أب من دون إدخال كلمة المرور الصحيحة.


بحسب موقع "واتساب بيت إينفو"، فإن هذه الميزة متاحة حالياً فقط في النسخة التجريبية، ولكنها بدأت بالظهور إلى مجموعات محددة من المستخدمين.


وفي حال نسيان كلمة المرور، سيتعين على المستخدم تسجيل الدخول مرة أخرى، عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود).

 

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