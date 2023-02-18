السبت 18-02-2023
الوكيل الاخباري

مطالبات بإعادة تأهيل شوارع المدينة الصناعية بالمفرق

هل تحسم الطائرات المقاتلة الحرب لصالح أوكرانيا؟

الزراعة: نسبة الشفاء من الحمى القلاعية 75%

القيسي : النقل السياحي يعتبر ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية

تعرف على العقوبات المتوقعة بحق مزوري الأوراق النقدية في الأردن

زاخاروفا تعلق على اعترافات فون دير لاين المفاجئة في مؤتمر ميونيخ

"مربو الأبقار": كميات الحليب في الأسواق تغطي حاجة السوق

مصر..محكمة الجنايات تصدر حكمها بشأن الفتاة التي قتلت والدتها

جمعية مربي الأبقار: الحمى القلاعية كبدت القطاع خسائر تجاوزت 35 مليون دينار

استطلاع دولي يبين أكثر من أقلق العالم في كانون الثاني الماضي

السبت، 18-02-2023 03:47 م

واتساب يتيح إرسال 100 صورة ومقطع فيديو في وقت واحد

resize


الوكيل الإخباري - أدخل تطبيق واتساب بعض الميزات الجديدة في التحديث الأخير، أهمها زيادة الحد الأقصى للصور ومقاطع الفيديو التي يمكن للمستخدم إرسالها في آن معاً.

في إصدار أندرويد  2.22.24.73، بات من الممكن للمستخدمين إرسال ما يصل إلى 100 صورة ومقطع فيديو في وقت واحد، بعد أن كان الحد الأقصى يصل إلى 30 صورة ومقطع فيديو. 


كما أضافت واتساب، ميزة أخرى جديدة وهي التسميات التوضيحية للمستندات، حيث أصبح من الممكن للمستخدمين إضافة تسميات توضيحية أثناء إرسال المستندات في الدردشات الشخصية والجماعية، بعد أن كانت هذه الميزة تقتصر على الصور ومقاطع الفيديو فقط. 


وأضاف تحديث واتساب الأخير أيضاً، دعم المواضيع ووصف المجموعات، بشكل يمكّن المستخدم من وصف مجموعته بشكل أفضل، بعد أن كان عدد الحروف المسموح بها لموضوعات المجموعة 25 حرفاً، و512 حرفاً للوصف. 


ويختبر واتس آب أيضاً ميزة “الرسائل المحفوظة” مع مجموعة مختارة من مختبري النسخة التجريبية على واتساب الأعمال. ستتيح هذه الميزة للمستخدمين الاحتفاظ بالرسائل إذا كانت الرسائل المختفية قيد التشغيل.


الجدير بالذكر أن هذه الميزات متوفرة فقط لواتساب على أنظمة أندرويد الحديثة، ومن غير المعروف متى ستصل إلى نظام iOS.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4903427

تيك توك وتويتر تواجهان قيوداً أكبر في أوروبا

whatsapp-1-1551181463

واتساب تضيف طريقة جديدة لحفظ رسائلك المختفية

maxresdefault

كيف تنقذ جهاز لابتوب سقط عليه الماء؟

google-photos

مشكلة تواجه 'صور غوغل' في التحديث الأخير لآيفون

4c3392e79c

ميزات مخفية في تطبيق Reminders من آبل وكيفية استخدامها

FyiTr

نصائح للحد من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

أخبار متعلقة
whatsapp-1-1551181463

واتساب تضيف طريقة جديدة لحفظ رسائلك المختفية

أنهى-حياة-زوجته-بسبب-بلوك-على-الـ-WhatsApp-1

واتساب يختبر ميزة جديدة

iWyRZ

شيئان يجب عليك فعلهما لتجنب اختراق حساب واتساب