واتساب يتيح إرسال 100 صورة ومقطع فيديو في وقت واحد

الوكيل الإخباري - أدخل تطبيق واتساب بعض الميزات الجديدة في التحديث الأخير، أهمها زيادة الحد الأقصى للصور ومقاطع الفيديو التي يمكن للمستخدم إرسالها في آن معاً.



في إصدار أندرويد 2.22.24.73، بات من الممكن للمستخدمين إرسال ما يصل إلى 100 صورة ومقطع فيديو في وقت واحد، بعد أن كان الحد الأقصى يصل إلى 30 صورة ومقطع فيديو.





كما أضافت واتساب، ميزة أخرى جديدة وهي التسميات التوضيحية للمستندات، حيث أصبح من الممكن للمستخدمين إضافة تسميات توضيحية أثناء إرسال المستندات في الدردشات الشخصية والجماعية، بعد أن كانت هذه الميزة تقتصر على الصور ومقاطع الفيديو فقط.





وأضاف تحديث واتساب الأخير أيضاً، دعم المواضيع ووصف المجموعات، بشكل يمكّن المستخدم من وصف مجموعته بشكل أفضل، بعد أن كان عدد الحروف المسموح بها لموضوعات المجموعة 25 حرفاً، و512 حرفاً للوصف.





ويختبر واتس آب أيضاً ميزة “الرسائل المحفوظة” مع مجموعة مختارة من مختبري النسخة التجريبية على واتساب الأعمال. ستتيح هذه الميزة للمستخدمين الاحتفاظ بالرسائل إذا كانت الرسائل المختفية قيد التشغيل.





الجدير بالذكر أن هذه الميزات متوفرة فقط لواتساب على أنظمة أندرويد الحديثة، ومن غير المعروف متى ستصل إلى نظام iOS.

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