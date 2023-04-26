واتساب يتيح تسجيل دخول نفس الحساب على 4 أجهزة .. اليك الخطوات

الوكيل الإخباري- لم يعد مستخدمو تطبيق "واتساب" (WhatsApp) مجبرين على استخدام حساباتهم على هاتف واحد فقط، إذ إن الحساب نفسه بات متاحا على أجهزة متعددة في الوقت ذاته.

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وأعلن مارك زوكربيرغ، رئيس شركة "ميتا" (Meta) المالكة لتطبيق واتساب، أنه بدءا من أمس الثلاثاء يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول على حساب واتساب الخاص بهم من 4 هواتف إضافية للهاتف الرئيسي.



كيفية تشغيل واتساب على أكثر من هاتف

يمكن لمستخدمي واتساب الآن ربط 4 هواتف ذكية إضافية عن طريق مسح رموز كيو آر (QR) باستخدام هواتفهم الأساسية، ففي السابق كان يستطيع المستخدمون بالفعل توصيل ما يصل إلى 4 أجهزة حاسوب أو أجهزة لوحية بحساب واتساب واحد، ولكن الآن أصبح يمكنهم تسجيل الدخول عبر الهواتف أيضا.



ستناسب هذه الميزة -التي طال انتظارها- أولئك الذين لديهم هاتف للعمل وآخر للاستخدام الشخصي، ولكنهم يفضلون أن تكون جميع محادثاتهم ضمن حساب واتساب واحد.



متى ستصل للمستخدمين؟

وقالت واتساب إنه بدأ طرح التحديث للمستخدمين على مستوى العالم، وسيكون متاحا للجميع خلال الأسابيع المقبلة. وتفاديا لاختراق الحسابات الخاصة، قالت واتساب إنه يمكن للمستخدمين التحقق من أي أجهزة أخرى متصلة بحساباتهم وتسجيل خروجهم عن بُعد من هواتفهم.



ويعمل واتساب، الذي تم إصداره لأول مرة عام 2009، على إرسال الرسائل النصية عبر الإنترنت، ولهذا السبب، كان حساب واتساب مرتبطًا دائمًا بشكل وثيق برقم هاتف فردي، على الرغم من أنه أصبح من الممكن مؤخرًا فتحه على عديد من الأجهزة غير الهاتفية.



وعام 2021، بدأ واتساب في السماح للمستخدمين بتوصيل ما يصل إلى 4 أجهزة إضافية غير هاتفية -مثل أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية- بحساباتهم بشكل مستقل عن الهاتف، وهذا يعني أن المستخدم كان قادرًا على تشغيل هاتفه وجهازين لوحيين وجهازي حاسوب جميعًا بحساب واتساب الفردي.



وتم طرح هذه الميزة على مستوى العالم بحلول عام 2022، ولكن واتساب الآن تخطو خطوة إلى الأمام من خلال تقديم القدرة على استخدام حساب واتساب واحد على هواتف متعددة أيضًا.



الأمان في ميزة واتساب الجديدة

وقالت واتساب إن كل جهاز سيتصل بواتساب بشكل مستقل، مما يضمن مزامنة جميع الرسائل الشخصية والوسائط والمكالمات، وإذا كان الهاتف الذكي "الأساسي"- الذي تم تعريفه على أنه الهاتف الذي كان يحمل حساب واتساب الخاص بك عليه- غير نشط لفترة طويلة، فسيتم تسجيل خروجك تلقائيًا من جميع الهواتف "المصاحبة".



وأكد موظفو واتساب أنه، بغض النظر عن الجهاز الذي يقوم بتشغيل حساب واتساب، ستظل جميع الدردشات مشفرة بالكامل لا يقرؤها إلا طرفاها.



الجزيرة

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