السبت 03-10-2020
الوكيل الاخباري

114 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

انتهاء الأعمال الأساسية في الصحراوي

وفيات السبت 3/10/2020

كل ما تريد معرفته عن فريق ترامب الطبي

إدارة الأزمات تنشر دليل الحجر المنزلي - شاهد

الصحة توضح بشأن موعد فك العزل المنزلي لمصابي كورونا

6 وفيات جديدة بكورونا في المملكة

تحذير أمني جديد

أسعار الذهب السبت 3/10/2020

بدء التسوق في المناطق المعزولة بالزرقاء




السبت، 03-10-2020 11:57 ص

واتساب يتيح حذف الصور والفيديوهات من هواتف الآخرين

52141889_303


الوكيل الإخباري _ تعمل خدمة التراسل الفوري واتساب على طرح تحديثا جديدا يجلب ميزة حذف رسائل الصور والفيديوهات المرسلة لهاتف شخص آخر بعد إرسالها إليه.
اضافة اعلان


وتعد هذه الميزة الجديدة المسماة Expired Media، في تحديث الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق واتساب .

كما تتيح ميزة  Expired Media، إرسال رسائل وسائط منتهية الصلاحية قابلة للاختفاء من على هاتف الطرف الآخر بعد عرضها في الدردشة، وهي ميزة مشابه لميزة إرسال الصور في إنستجرام.


ولتمكين الميزة سيتعين على المرسل تحديد زر "العرض مرة واحدة" قبل إرسال رسالة تحتوي على صورة أو فيديو، وعند ظهور الرسائل على هاتف المستلمين تكون مرئية فقط أثناء وجودهم في الدردشة.


وعند مغادرة المستلم للدردشة ستظهر له رسالة بأن الوسائط "ستختفي بمجرد مغادرة الدردشة"، وإذا عاد المستخدم إلى الدردشة مرة أخرى، فستظهر له فقاعة تقول "عرض بمجرد انتهاء صلاحية الصورة".


المصدر : صدى البلد 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
GettyImages-615278422-scaled

تحذير .. الكشف عن خطر استخدام شاحن غير أصلي للهاتف الذكي

women-using-phone-open-twitter-application_2034-240

تويتر يضع أصحاب هواتف آيفون في اختبار

328fe902-a8bf-4104-9526-0dab91884dc7-Trump_Twitter

تويتر يتخذ إجراء ضد التغريدات التي تتمنى موت ترامب بكورونا

37466920000000_original

5 نصائح للتعامل بمثالية مع الهاتف

2d39ac0b-e5ab-4ab8-8c76-c4a8048e5fb5_16x9_1200x676

تصميم جديد من واتسآب يمكنه إنقاذ هاتفك!

فقغق

فيسبوك تدمج رسمياً رسائل إنستغرام وماسنجر

أخبار متعلقة
2d39ac0b-e5ab-4ab8-8c76-c4a8048e5fb5_16x9_1200x676

تصميم جديد من واتسآب يمكنه إنقاذ هاتفك!

unnamed

ميزة شائعة بـ واتساب تعرضك للاختراق.. إليك كيفية تعطيلها

2202024124614367843795

الحقيقة الكاملة.. هل يمكن لواتسآب كشف المحادثات الخاصة بك؟

p0796mdp

5 ميزات جديدة لـ واتساب.. تعرف عليها

6057d9a1-6220-49eb-b103-e53b298829ff_16x9_1200x676

قريبا.. تقنية مذهلة من تطبيق واتسآب للمستخدمين

download

تطبيق واتسآب يختبر تقنية جديدة