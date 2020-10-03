واتساب يتيح حذف الصور والفيديوهات من هواتف الآخرين

الوكيل الإخباري _
تعمل خدمة التراسل الفوري واتساب على طرح تحديثا جديدا يجلب ميزة حذف رسائل الصور والفيديوهات المرسلة لهاتف شخص آخر بعد إرسالها إليه.اضافة اعلان
وتعد هذه الميزة الجديدة المسماة Expired Media، في تحديث الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق واتساب .
كما تتيح ميزة Expired Media، إرسال رسائل وسائط منتهية الصلاحية قابلة للاختفاء من على هاتف الطرف الآخر بعد عرضها في الدردشة، وهي ميزة مشابه لميزة إرسال الصور في إنستجرام.
ولتمكين الميزة سيتعين على المرسل تحديد زر "العرض مرة واحدة" قبل إرسال رسالة تحتوي على صورة أو فيديو، وعند ظهور الرسائل على هاتف المستلمين تكون مرئية فقط أثناء وجودهم في الدردشة.
وعند مغادرة المستلم للدردشة ستظهر له رسالة بأن الوسائط "ستختفي بمجرد مغادرة الدردشة"، وإذا عاد المستخدم إلى الدردشة مرة أخرى، فستظهر له فقاعة تقول "عرض بمجرد انتهاء صلاحية الصورة".
المصدر : صدى البلد
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