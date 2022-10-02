واتساب يتيح خاصية المحادثات الجماعية باستخدام الروابط

الوكيل الإخباري - لم يكن إجراء المحادثات الجماعية عبر تطبيقات التراسل الرقمية سهلاً حتى قدم تطبيق زووم لمؤتمرات الفيديو إمكانية تبادل رابط لكي تسهل إجراء المحادثات الجماعية على طريقة المؤتمرات.



والآن يريد تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب تسهيل المحادثات الجماعية لمستخدميه دون الحاجة إلى جمع الكثير من أرقام الهواتف ولا إنشاء غرفة محادثة جماعية على التطبيق.



وقال مارك زوكربيرغ رئيس مجموعة ميتا بلاتفورمس المالكة لتطبيق واتساب "أطلقنا روابط المحادثات على واتساب ابتداء من الأسبوع الحالي، وبالتالي يمكنكم الاشتراك في رابط لبدء محادثة جماعية بخطوة واحدة".



وقال ويل كاتكارت رئيس واتساب إن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لإجراء محادثات صوتية ومرئية خلال الأسبوع الحالي.



وعلى خلاف كل من زووم وغوغل هانغ أوت، أي رابط على تطبيق واتساب لمحادثة جماعية يحتاج إلى تثبيت التطبيق على أجهزة كل المشتركين في المحادثة.



وسيجد أي شخص يريد بدء محادثة جماعية صوتية أو مرئية عبر واتساب في المستقبل خيار "أنشئ رابط اتصال" على رأس خيارات قائمة "اتصالات" (كولز).



وقال تسوكربيرغ إن المطورين يختبرون حالياً إمكانية السماح بإجراء محادثة فيديو جماعية بمشاركة ما يصل إلى 32 مستخدماً، مع ضمان الخصوصية والأمان الكاملين.

24

اضافة اعلان