واتساب يتيح خدمة غير مسبوقة لـ 400 مليون مستخدم فقط.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ بعد ساعات من إعلان شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، أنها قد منحت الموافقة لشركة واتساب لطرح المدفوعات التي تدعم UPI في البلاد، كشفت منصة التراسل الفوري واتساب عن طرحها خدمة جديدة غير مسبوقة لمستخدميها في الهند، والتي تعرف باسم "مدفوعات واتساب" .

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واشارت المنصة الى إنها طرحت خدمة المدفوعات الجديدة بـ 10 لغات إقليمية هندية، في أحدث إصدار ثابت من تطبيق واتساب.





وقد جمعت هذه الخدمة أكثر من 400 مليون مستخدم في الهند، يمكنها توسيع المدفوعات لمستخدميها "بطريقة متدرجة"، حيث يمكنها فقط طرح خدمة المدفوعات إلى 20 مليون مستخدم ويجب أن تعمل مع العديد من المستخدمين".





حيث سيكون بمقدور المستخدمين في الهند، بدء من الجمعة، استخدام ميزة إرسال الأموال واستلامها عبر دردشة التطبيق.





وتعمل واتساب مع خمسة بنوك رائدة في الهند وهي: ICICI Bank و HDFC Bank و Axis Bank و State Bank of India و Jio Payments Bank



المصدر : صدى البلد

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