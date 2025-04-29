الثلاثاء 2025-04-29 05:45 م
 

واتساب يختبر مكالمات الصوت والفيديو عبر الويب في تحديث مرتقب

78عغ
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 03:55 م

الوكيل الإخباري-   يعمل تطبيق واتساب، التابع لشركة ميتا، على إضافة ميزة مكالمات الصوت والفيديو إلى نسخته الخاصة بالويب، ما يوسّع من قدرات الاتصال للمستخدمين دون الحاجة إلى استخدام الهاتف أو تطبيق سطح المكتب.

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ووفقًا لموقع WABetaInfo المتخصص في أخبار التطبيق، رُصدت أزرار اتصال جديدة في أحدث إصدار تجريبي من واتساب ويب، مما يشير إلى اقتراب إطلاق هذه الميزة.


وسيسمح التحديث للمستخدمين بإجراء المكالمات مباشرةً من متصفحات مثل كروم، سفاري، وEdge، ما يمثل نقلة نوعية لنسخة الويب التي كانت تفتقر لهذه الإمكانية.

 

وتهدف واتساب من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مرونة التواصل عبر منصتها، بحيث تبقى جميع أدوات الاتصال متاحة بغض النظر عن الجهاز المستخدم.


ومن المتوقع أن تشمل الميزة أيضًا إمكانية التبديل بين المكالمات الصوتية والمرئية من داخل المحادثة، مع نقطة دخول واضحة من الشريط الجانبي، على غرار واجهة التطبيق في الهاتف.
الميزة لا تزال قيد التجربة، ومن المرجّح طرحها رسميًا في تحديث قادم قريبًا.

 

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