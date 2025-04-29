واتساب يختبر مكالمات الصوت والفيديو عبر الويب في تحديث مرتقب

ووفقًا لموقع WABetaInfo المتخصص في أخبار التطبيق، رُصدت أزرار اتصال جديدة في أحدث إصدار تجريبي من واتساب ويب، مما يشير إلى اقتراب إطلاق هذه الميزة.
وسيسمح التحديث للمستخدمين بإجراء المكالمات مباشرةً من متصفحات مثل كروم، سفاري، وEdge، ما يمثل نقلة نوعية لنسخة الويب التي كانت تفتقر لهذه الإمكانية.
ومن المتوقع أن تشمل الميزة أيضًا إمكانية التبديل بين المكالمات الصوتية والمرئية من داخل المحادثة، مع نقطة دخول واضحة من الشريط الجانبي، على غرار واجهة التطبيق في الهاتف.
الميزة لا تزال قيد التجربة، ومن المرجّح طرحها رسميًا في تحديث قادم قريبًا.
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