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الثلاثاء، 26-01-2021 11:54 ص

واتساب يختبر مكالمات الفيديو عبر نسخة الويب

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الوكيل الإخباري _  يسعى تطبيق التراسل الفوري واتساب على اضافة ميزة جديدة لمستخدميه من خلال توسيع قدرات مكالمات الفيديو ضمن تطبيقات الأجهزة المحمولة، فقد استغرقت نسخة الويب الخاصة بالتطبيق وقتًا أطول.

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وتمثل نسخة الويب من تطبيق واتساب إضافة مهمة لأولئك الذين يستخدمون واتساب باستمرار، ويعني هذا عدم الحاجة للوصول إلى الهاتف والاستجابة أثناء العمل عبر جهاز الحاسب.

وكان النقص الكبير في المكالمات، خاصةً بالنسبة للأعمال التجارية، أحد العيوب الرئيسية لفترة من الوقت ضمن نسخة الويب من الخدمة.


مما ادى  إلى تخطي المستخدمين لنسخة الويب من تطبيق واتساب واستخدام خدمات Google Meet أو Zoom.

 

 

وأكدت واتساب أن الميزة ستطرح خلال هذا العام .

 

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية 





 




 

 


 

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