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السبت، 11-11-2023 11:29 ص

واتساب يختبر ميزة البحث عن الرسائل حسب التاريخ

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الوكيل الإخباري - يعمل تطبيق "واتساب" على جعل عملية البحث عن رسائل قد تحتاج إليها وترغب في العثور عليها، أسهل، وذلك بناء على تاريخ الرسالة.

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ووفقا لتقارير، فإن "واتساب" يعمل على جعل خيار البحث عن الرسالة بحسب التاريخ، أمرا ممكنا.


ويعكف واتساب، حاليا، على اختبار هذه الميزة، التي ربما تصبح متاحة في وقت لاحق على نظامي التشغيل في أندرويد وiOS.


وليس معروفا إن كانت منصة الدردشة الشهيرة، ستطلق هذه الميزة بالفعل، إذ إن ذلك يعتمد على نجاح اختبارها، قبل أن يتم إطلاقها كإصدار ثابت.

 

ارم نيوز

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