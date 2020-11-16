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الإثنين، 16-11-2020 01:55 م

واتساب يختبر ميزة القراءة لاحقًا لمنع الإزعاج

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الوكيل الإخباري _ يعمل موقع التراسل الفوري واتساب على اختبار ميزة (القراءة لاحقًا) التي ستحل بدلا من ميزة (الدردشات المؤرشفة) الحالية.

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واشار  موقع WABetaInfo الى إن ميزة القراءة لاحقًا هي نسخة محسنة من ميزة الدردشات المؤرشفة الحالية، ولكن الاختلاف سيكون في أنه لن يأتي أي إشعارات عند ورود رسالة من دردشات مؤرشفة ، حيث ستعمل على إبقاء المحادثات التي تم تجاهلها مؤرشفة ومخفية من العرض حتى إن تلقّى المستخدم رسالة جديدة.

 

حيث ان المستخدم سوف يجد عند تفعيل الميزة في تحديث مستقبلي لتطبيق واتساب، قسمًا جديدًا أعلى قائمة المحادثات باسم القراءة لاحقًا.


المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية

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