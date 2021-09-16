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الخميس، 16-09-2021 04:19 م

واتساب يختبر ميزة تتيح للمستخدمين العثور على المتاجر والتواصل معها

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الوكيل الاخباري- بدأ تطبيق ”واتساب“ باختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين العثور على المتاجر ومكاتب الخدمات، على غرار دليل الأعمال التجاري الإلكتروني (الصفحات الصفراء الإلكترونية) والتواصل معها.

وبحسب تقرير نشره موقع ”ذا فيرج“، فإن الإعلان عن تلك الخطوة جاء من قبل رئيس خدمة واتساب في البرازيل ويل كاثكارت.

وذكر الموقع، أن الميزة ستخضع للتجربة للمرة الأولى في البرازيل، وستشمل المتاجر والمكاتب التي تستخدم خدمات ”واتساب“.

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المصدر: إرم

 

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