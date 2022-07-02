واتساب يختبر ميزة جديدة هدفها الإخفاء

الوكيل الإخباري - يعمل تطبيق التواصل الفوري "واتساب" على ميزة جديدة تخفي وضع المستخدم عن الآخرين، بما قد يعفيه من الرسائل المزعجة.

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وقال موقع (WABetaInfo)، الذي يتابع آخر أخبار "واتساب" أولا بأول، إن التطبيق يختبر حاليا ميزة إخفاء وضع المستخدم "متصل الآن" أو (online) باللغة الإنجليزية.



وذكر الموقع أن هذه الميزة الجديدة ستكون موجودة في التطبيق عما قريب، وستكون متاحة لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"آي أو أس" وحتى لمستخدمي التطبيق على الحواسيب.



وجاء هذا التطور بعدما طالب المستخدمون على مدار السنوات الماضية بمنحهم القدرة على إخفاء وضع حالتهم على التطبيق، ذلك أن وضع "متصل الآن" يدفع البعض إلى إغراقهم بالرسائل المزعجة، خاصة في ساعات الليل.



وقال الموقع إن هذا الأمر كان من أبرز الأسباب التي دفعت المستخدمين لمطالبة "واتساب" باستحداث الميزة الجديدة، علاوة أن البعض يشعر بأنه مُطارد من قبل أشخاص بعينهم.

سكاي نيوز