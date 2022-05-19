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الخميس، 19-05-2022 07:51 ص

واتساب يخلصك من الإحراج قريبا.. ميزة جديدة لمغادرة المجموعات بصمت

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الوكيل الإخباري - تعمل منصة واتساب WhatsApp، على ميزة جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بمغادرة الدردشات الجماعية بصمت.

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وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، قد لا يرغب بعض الأشخاص بالمشاركة في مجموعات الدردشة الجماعية التي تستضيفها منصة المراسلة، ولكن لا توجد طريقة للخروج منها دون إخطار جميع أعضاء الآخرين بالمجموعة وإيقاف عرض الإشعار الذي يظهر لهم عن مغادرة إحدى مجموعات واتساب.


ولإيجاد حل لهذه المشكلة بدأت المنصة المملوكة لشركة "ميتا"، أخيرا في العمل على ميزة جديدة لتسهيل الأمور على المستخدمين الذي يريدون مغادرة الدردشات الجماعية التي تم إضافتهم إليه دون رغبتهم مما يسبب لهم إزعاجا كبيرا.


ولجعل الأمور أقل صعوبة يركز واتساب جهوده خلال العام الجاري، على إيجاد طرق أسهل ليس فقط لمشاركة المحتوى ولكن لمغادرة الدردشات الجماعية عندما يحين الوقت دون نشر إشعار يمكن للجميع رؤيته.


ويكشف تقرير جديد صادر عن موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، أنه في المستقبل القريب، عندما تخطط للخروج من مجموعة ما على منصة الدردشة الاجتماعية، لن يقوم النظام الأساسي للخدمة بعرض إشعار الخروج في الدردشة، ولن يخطر التطبيق سوى مسؤولي المجموعة بأنك غادرت، دون الحاجة إلى تشتيت انتباه الأعضاء الآخرين.


إشعار المغادرة يظهر فقط لمسؤولي واتساب 
ويذكر التقرير أن الميزة لا تزال قيد التطوير وستستغرق بعض الوقت للوصول إلى مستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب، ومن المتوقع أن تكون القدرة على الخروج من الدردشات الجماعية بصمت متاحة لمستخدمي التطبيق على أجهزة أندرويد و iOS، إلى جانب إصدارات سطح المكتب.


وربما لا تكون هذه مشكلة كبيرة في معظم الحالات، إلا إذا كانت المجموعة تتضمن أقارب أو أصدقاء يميلون إلى التساؤل عن سبب مغادرتك.


الجدير بالذكر أن واتساب، قام مؤخرا بزيادة الحد الأقصى للمشاركين بالدردشات الجماعية على التطبيق من 256 إلى 512 مستخدما في مجموعة الدردشة الواحدة.

 

صدى البلد


 




 

 


 

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